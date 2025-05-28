Следите за новостями

Цифра дня

744 млрд тенге — выручка Казахтелеком в 2024 г.

    VK Cloud Nomad Fest. Алматы

    Конференция о том, как принимать решения в мире быстрой смены трендов и технологий. Поговорим о самом важном из мира ИТ в 2025 году.

    Мероприятие пройдет 29 мая 2025 года
    Место проведения — г. Алматы, пр. Aль-Фараби 140 a, Villa dei Fiori

    Приглашаем вас на конференцию-пикник VK Cloud Nomad Fest. Выбирайте самые интересные из 15 докладов про новые облачные решения для бизнеса, информационную безопасность, работу с данными, ML и AI, методы построения карьеры и личного бренда. Принимайте участие в панельных дискуссиях, общайтесь с новыми коллегами из сферы ИТ, отдыхайте и расслабляйтесь.

    О чем поговорим?

    — Как отвечать на технологические и управленческие вызовы в ИТ?
    — Как разобраться в постоянно обновляющихся стеках технологий и делать правильный выбор?
    — Что поможет ИТ-директорам ориентироваться в трендах и современных способах управления ресурсами, финансами и командами?
    — Как специалистам строить карьеру в ИТ и внедрять актуальные технологии в цифровые проекты и бизнес?

    Основные темы конференции

    — Катастрофоустойчивость инфраструктуры
    — Работа с КВОИКИ в облаке
    — ИТ-карьера в ИТ в Казахстане
    — Практическое применение AI в бизнесе
    — Истории запуска стартапов с грантом VK Cloud
    — Личный бренд в ИТ

    Подробная программа — на сайте мероприятия. Для участия необходима предварительная регистрация.

    Организатор — VK Cloud

     Добавить в Google Calendar