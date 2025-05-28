VK Cloud Nomad Fest. Алматы
Конференция о том, как принимать решения в мире быстрой смены трендов и технологий. Поговорим о самом важном из мира ИТ в 2025 году.
Приглашаем вас на конференцию-пикник VK Cloud Nomad Fest. Выбирайте самые интересные из 15 докладов про новые облачные решения для бизнеса, информационную безопасность, работу с данными, ML и AI, методы построения карьеры и личного бренда. Принимайте участие в панельных дискуссиях, общайтесь с новыми коллегами из сферы ИТ, отдыхайте и расслабляйтесь.
О чем поговорим?
— Как отвечать на технологические и управленческие вызовы в ИТ?
— Как разобраться в постоянно обновляющихся стеках технологий и делать правильный выбор?
— Что поможет ИТ-директорам ориентироваться в трендах и современных способах управления ресурсами, финансами и командами?
— Как специалистам строить карьеру в ИТ и внедрять актуальные технологии в цифровые проекты и бизнес?
Основные темы конференции
— Катастрофоустойчивость инфраструктуры
— Работа с КВОИКИ в облаке
— ИТ-карьера в ИТ в Казахстане
— Практическое применение AI в бизнесе
— Истории запуска стартапов с грантом VK Cloud
— Личный бренд в ИТ
Подробная программа — на сайте мероприятия. Для участия необходима предварительная регистрация.
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