VK Cloud Nomad Fest. Алматы

Конференция о том, как принимать решения в мире быстрой смены трендов и технологий. Поговорим о самом важном из мира ИТ в 2025 году.

Приглашаем вас на конференцию-пикник VK Cloud Nomad Fest. Выбирайте самые интересные из 15 докладов про новые облачные решения для бизнеса, информационную безопасность, работу с данными, ML и AI, методы построения карьеры и личного бренда. Принимайте участие в панельных дискуссиях, общайтесь с новыми коллегами из сферы ИТ, отдыхайте и расслабляйтесь.

О чем поговорим?

— Как отвечать на технологические и управленческие вызовы в ИТ?

— Как разобраться в постоянно обновляющихся стеках технологий и делать правильный выбор?

— Что поможет ИТ-директорам ориентироваться в трендах и современных способах управления ресурсами, финансами и командами?

— Как специалистам строить карьеру в ИТ и внедрять актуальные технологии в цифровые проекты и бизнес?

Основные темы конференции

— Катастрофоустойчивость инфраструктуры

— Работа с КВОИКИ в облаке

— ИТ-карьера в ИТ в Казахстане

— Практическое применение AI в бизнесе

— Истории запуска стартапов с грантом VK Cloud

— Личный бренд в ИТ

Подробная программа — на сайте мероприятия. Для участия необходима предварительная регистрация.