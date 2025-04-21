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66,7 тыс. казахстанцев прошло обучение на платформе Skills Enbek

    Облака в деле: реальные кейсы, опыт партнеров и новые возможности. Алматы

    QAZAQ IT Community и компания Cloupard приглашает IT-предпринимателей, стартаперов, технических специалистов и руководителей на форум, посвященный облачным технологиям.

    Мероприятие пройдет 22 апреля 2025 года
    Место проведения — г. Алматы, ул. Байзакова 280, SmArt.Point, зал Smart Space

    Эксперты из IT Easy, AdvantShop, Jmix, Bogdanna расскажут о практическом применении облачных решений, резервном копировании, локализации данных и возможностях монетизации облачных сервисов.

    Вас ждут реальные кейсы, обмен опытом и неформальное общение с коллегами.

    Регистрируйтесь по ссылке и присоединяйтесь к обсуждению будущего облачных технологий!

    Организатор — Qazaq IT Community
    +7 (701) 954-10-40

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