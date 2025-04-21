Облака в деле: реальные кейсы, опыт партнеров и новые возможности. Алматы
QAZAQ IT Community и компания Cloupard приглашает IT-предпринимателей, стартаперов, технических специалистов и руководителей на форум, посвященный облачным технологиям.
Мероприятие пройдет 22 апреля 2025 года
Место проведения — г. Алматы, ул. Байзакова 280, SmArt.Point, зал Smart Space
Эксперты из IT Easy, AdvantShop, Jmix, Bogdanna расскажут о практическом применении облачных решений, резервном копировании, локализации данных и возможностях монетизации облачных сервисов.
Вас ждут реальные кейсы, обмен опытом и неформальное общение с коллегами.
Регистрируйтесь по ссылке и присоединяйтесь к обсуждению будущего облачных технологий!
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