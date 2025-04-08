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31,6 млрд тг. — доходы коммерческих ЦОД от услуг colocation и телеком-сервисов в РК в 2024 г.

    AWS GenAI Day 2025. Астана

    Как искусственный интеллект меняет государственный сектор?

    Мероприятие пройдет 9 апреля 2025 года
    Место проведения — г. Астана, пр-т. Мангилик Ел. 55/8, Astana Hub

    В Astana Hub пройдет AWS GenAI Day 2025 — крупнейшая конференция по Generative AI, где эксперты поделятся реальными кейсами, инструментами и стратегиями внедрения искусственного интеллекта.

    Для кого?

    — Для госструктур: как AI упрощает процессы, снижает затраты и повышает эффективность
    — Для компаний: как AI помогает компаниям масштабироваться и выходить на новые рынки
    — Для разработчиков и IT-специалистов: как использовать технологии AWS для построения AI-решений

    Что вас ждет?

    — Реальные кейсы внедрения Generative AI в госуправлении и бизнесе
    — Готовые AI-решения AWS, которые уже работают и дают результат
    — Практические инструменты для автоматизации, аналитики и цифровой трансформации
    — Нетворкинг и живое общение с экспертами из Казахстана, Германии, Польши и других стран

    Участие бесплатное при условии предварительной регистрации.

    Организатор — qCloudy
    +7 (700) 333-89-90

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