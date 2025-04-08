AWS GenAI Day 2025. Астана
Как искусственный интеллект меняет государственный сектор?
В Astana Hub пройдет AWS GenAI Day 2025 — крупнейшая конференция по Generative AI, где эксперты поделятся реальными кейсами, инструментами и стратегиями внедрения искусственного интеллекта.
Для кого?
— Для госструктур: как AI упрощает процессы, снижает затраты и повышает эффективность
— Для компаний: как AI помогает компаниям масштабироваться и выходить на новые рынки
— Для разработчиков и IT-специалистов: как использовать технологии AWS для построения AI-решений
Что вас ждет?
— Реальные кейсы внедрения Generative AI в госуправлении и бизнесе
— Готовые AI-решения AWS, которые уже работают и дают результат
— Практические инструменты для автоматизации, аналитики и цифровой трансформации
— Нетворкинг и живое общение с экспертами из Казахстана, Германии, Польши и других стран
Участие бесплатное при условии предварительной регистрации.
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