AWS GenAI Day 2025. Астана

Как искусственный интеллект меняет государственный сектор?

В Astana Hub пройдет AWS GenAI Day 2025 — крупнейшая конференция по Generative AI, где эксперты поделятся реальными кейсами, инструментами и стратегиями внедрения искусственного интеллекта.

Для кого?

— Для госструктур: как AI упрощает процессы, снижает затраты и повышает эффективность

— Для компаний: как AI помогает компаниям масштабироваться и выходить на новые рынки

— Для разработчиков и IT-специалистов: как использовать технологии AWS для построения AI-решений

Что вас ждет?

— Реальные кейсы внедрения Generative AI в госуправлении и бизнесе

— Готовые AI-решения AWS, которые уже работают и дают результат

— Практические инструменты для автоматизации, аналитики и цифровой трансформации

— Нетворкинг и живое общение с экспертами из Казахстана, Германии, Польши и других стран

Участие бесплатное при условии предварительной регистрации.