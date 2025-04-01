Тренинг: Энергетические решения для ЦОД от Quwatt и Borri. Алматы
Эксклюзивный тренинг, посвященный современным решениям в области энергоснабжения и бесперебойного питания ЦОД.
Приглашаем специалистов по инфраструктуре центров обработки данных, ИТ-директоров и инженеров на эксклюзивный тренинг, посвященный современным решениям в области энергоснабжения и бесперебойного питания ЦОД. Тренинг организован компанией Quwatt при поддержке Borri — ведущего европейского производителя ИБП.
Программа мероприятия включает:
— Глубокий разбор современных технологий ИБП и стратегий энергоснабжения ЦОД.
— Кейсы реальных проектов в Казахстане и за рубежом.
— Практическую демонстрацию конфигурации и оптимизации ИБП Borri.
— Возможность задать вопросы ведущим экспертам.
Кому будет полезно:
— ИТ-директорам и техническим специалистам
— Инженерам по проектированию и эксплуатации ЦОД
— Представителям интеграторов и подрядчиков
Регистрация уже открыта! Присоединяйтесь, чтобы узнать о передовых решениях и наладить полезные контакты в отрасли.
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