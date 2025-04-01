Тренинг: Энергетические решения для ЦОД от Quwatt и Borri. Алматы

Эксклюзивный тренинг, посвященный современным решениям в области энергоснабжения и бесперебойного питания ЦОД.

Приглашаем специалистов по инфраструктуре центров обработки данных, ИТ-директоров и инженеров на эксклюзивный тренинг, посвященный современным решениям в области энергоснабжения и бесперебойного питания ЦОД. Тренинг организован компанией Quwatt при поддержке Borri — ведущего европейского производителя ИБП.

Программа мероприятия включает:

— Глубокий разбор современных технологий ИБП и стратегий энергоснабжения ЦОД.

— Кейсы реальных проектов в Казахстане и за рубежом.

— Практическую демонстрацию конфигурации и оптимизации ИБП Borri.

— Возможность задать вопросы ведущим экспертам.

Кому будет полезно:

— ИТ-директорам и техническим специалистам

— Инженерам по проектированию и эксплуатации ЦОД

— Представителям интеграторов и подрядчиков

Регистрация уже открыта! Присоединяйтесь, чтобы узнать о передовых решениях и наладить полезные контакты в отрасли.