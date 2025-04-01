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    Тренинг: Энергетические решения для ЦОД от Quwatt и Borri. Алматы

    Эксклюзивный тренинг, посвященный современным решениям в области энергоснабжения и бесперебойного питания ЦОД.

    Мероприятие пройдет 2 апреля 2025 года
    Место проведения — г. Алматы, ул. Желтоксан 181, Intercontinental Hotel Almaty

    Приглашаем специалистов по инфраструктуре центров обработки данных, ИТ-директоров и инженеров на эксклюзивный тренинг, посвященный современным решениям в области энергоснабжения и бесперебойного питания ЦОД. Тренинг организован компанией Quwatt при поддержке Borri — ведущего европейского производителя ИБП.

    Программа мероприятия включает:

    — Глубокий разбор современных технологий ИБП и стратегий энергоснабжения ЦОД.
    — Кейсы реальных проектов в Казахстане и за рубежом.
    — Практическую демонстрацию конфигурации и оптимизации ИБП Borri.
    — Возможность задать вопросы ведущим экспертам.

    Кому будет полезно:

    — ИТ-директорам и техническим специалистам
    — Инженерам по проектированию и эксплуатации ЦОД
    — Представителям интеграторов и подрядчиков

    Регистрация уже открыта! Присоединяйтесь, чтобы узнать о передовых решениях и наладить полезные контакты в отрасли.

    Организатор — Quwatt
    г. Алматы, ул. Ходжанова 49

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