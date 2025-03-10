IT-беш 2.0 от Servercore. Алматы

Вы узнаете, как выгодно развернуть облачную инфраструктуру, устойчивую к кибератакам.

Servercore приглашает на IT-беш 2.0, в ходе которого пройдет обсуждение сокращения даунтайма, защищенных ВМ, Terraform и проверки инфраструктуры.

Программа мероприятия:

— 19:00-19:30. Регистрация и знакомство

— 19:30-20:00. Как выгодно развернуть облачную инфраструктуру, устойчивую к кибератакам 2025. Развертывание защищенных ВМ и автонастройка доменов; Terraform для автоматизации безопасности и контроля угроз; Проверка инфраструктуры на уязвимости перед запуском. Иван Романько, CTO Servercore.

— 20:00-20:30. Возможности облачной платформы Servercore в Казахстане. Сергей Бобко, менеджер по региональному развитию Servercore в Казахстане.

— 20:30-20:45. Как минимизировать даунтайм Fintech-сервисов с помощью облака в Алматы. Самат Пекусенов, менеджер по региональному развитию Servercore в Казахстане.

— 20:45-22:00. IT-беш networking: общение на профессиональные темы и обмен опытом.

Для участия в IT-беш 2.0 необходимо пройти регистрацию.