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    IT-беш 2.0 от Servercore. Алматы

    Вы узнаете, как выгодно развернуть облачную инфраструктуру, устойчивую к кибератакам.

    Мероприятие пройдет 11 марта 2025 года
    Место проведения — г. Алматы

    Servercore приглашает на IT-беш 2.0, в ходе которого пройдет обсуждение сокращения даунтайма, защищенных ВМ, Terraform и проверки инфраструктуры.

    Программа мероприятия:

    — 19:00-19:30. Регистрация и знакомство
    — 19:30-20:00. Как выгодно развернуть облачную инфраструктуру, устойчивую к кибератакам 2025. Развертывание защищенных ВМ и автонастройка доменов; Terraform для автоматизации безопасности и контроля угроз; Проверка инфраструктуры на уязвимости перед запуском. Иван Романько, CTO Servercore.
    — 20:00-20:30. Возможности облачной платформы Servercore в Казахстане. Сергей Бобко, менеджер по региональному развитию Servercore в Казахстане.
    — 20:30-20:45. Как минимизировать даунтайм Fintech-сервисов с помощью облака в Алматы. Самат Пекусенов, менеджер по региональному развитию Servercore в Казахстане.
    — 20:45-22:00. IT-беш networking: общение на профессиональные темы и обмен опытом.

    Для участия в IT-беш 2.0 необходимо пройти регистрацию.

    Организатор — Servercore
    г. Астана, ул. Бейбитшилик, д. 14, оф. 910

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