CFO Summit XII. Алматы

Этой весной CFO Summit XII представит свежий взгляд на финансовую стратегию Казахстана, переосмысливая ключевые экономические вызовы и возможности.

Саммит станет платформой для новых идей, которые помогут определить вектор развития страны на ближайшие годы. Событие объединяет лидеров и экспертов из разных отраслей для обсуждения актуальных вызовов, возможностей и тенденций в сфере финансов. Уже 12-й год саммит собирает свыше 400 участников, среди которых — топ-менеджеры, представители госорганов, политики, члены правительства и независимые эксперты. Число 12 имеет особое значение в казахской культуре: «мүшел жас» — это завершение 12-летнего цикла и начало нового жизненного этапа. CFO Summit XII становится точкой переосмысления, возможностью для профессионального сообщества определить новые ориентиры, подходы и стратегии в экономике и финансах.

Центром обсуждения станет концепция «Казахстанская мечта», на основе которой будут объединены под одной идеей и общество, и бизнесы, и государства. Один из спикеров, финансист с многолетним опытом Ержан Досымбеков, отмечает: «Бизнесмены экономически важны. Я всегда придерживался позиции, что государство должно минимально вмешиваться в бизнес-проекты, оставляя за собой только стратегические вопросы. Когда государство играет роль хозяина, результаты редко радуют. „Казахстанская мечта“ должна стать связующим звеном между государством, бизнесом и обществом, чтобы все заинтересованные стороны были довольны и развивались вместе, как одно целое».

Цифровые технологии стремительно меняют финансовую индустрию, открывая новые возможности и вызовы. Алмас Чукин подчеркивает влияние этих изменений: «Искусственный интеллект кардинально трансформирует сферу финансов, создавая сложную экосистему регулирования персональных данных, их обработки и защиты. В ближайшем будущем цифровые валюты, включая тенге, станут частью делового оборота, и нам необходимо быть к этому готовыми».

ИИ и токенизация финансовых рынков — это уже не просто тенденция, а новая реальность, формирующая будущее отрасли. Финансовые операции становятся проще и быстрее, а международные стандарты регулирования цифровых активов постепенно выходят на первый план. Эти и многие другие вопросы будут в центре внимания участников саммита, где ведущие эксперты поделятся своими инсайтами и прогнозами.

CFO SUMMIT XII — платформа для открытого диалога, обмена взглядами на широкий спектр тем и поиска эффективных решений. Здесь идеи о будущем трансформируются в конкретные шаги к развитию.

Спикеры форума:

— Игорь Рябенький — основатель американской венчурной компании AltaIR Capital, опытный серийный предприниматель и бизнес-ангел. Создатель AltaClub — клуб бизнес-ангелов.

— Досым Сатпаев — политолог и общественный деятель, автор глубоких исследований о социально-экономическом развитии Казахстана.

— Алмас Чукин — управляющий партнер инвестиционной компании Visor Holding.

— Галим Хусаинов — председатель Совета директоров АО «Teniz Capital Investment Banking».

— Виталий Волянюк — сооснователь и CEO портала Digital Business.

— Алина Утемискызы — председатель правления АО «Казахстанская фондовая биржа».

— Ержан Досымбеков — управляющий партнер Grant Thornton.

— Ораз Жандосов — совладелец ТОО «Ракурс Консалтинг Груп» и ТОО «Eneverse KunKuat».

— Елена Бахмутова — председатель совета Ассоциации финансистов Казахстана.

Участники саммита смогут принять участие в сессиях Best Practices, где ведущие эксперты и бизнес-лидеры представят реальные кейсы и успешные стратегии. Также состоится C-mentoring — уникальная возможность получить наставничество и ценные советы от признанных профессионалов отрасли.

Финальной частью саммита станет церемония награждения The Best CFO 2025, где будут отмечены выдающиеся финансовые директора в трех категориях: «Финансовый сектор», «Крупный и средний бизнес» и «Малый бизнес». Эта премия для экспертов, формирующих экономическое будущее Казахстана.

Ждем вас 5 марта в The Ritz-Carlton, Almaty, чтобы вместе сформировать видение будущего Казахстана! Приобретение билетов и участие в конкурсе — на сайте Cfo.kgforum.kz.