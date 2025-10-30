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150 МВт составит мощность новой ветроэлектростанции в Карагандинской области

    PROFIT Education Day. Алматы

    Информационные технологии в сфере образования — конференция для руководителей и ИТ-директоров образовательных организаций.

    Мероприятие пройдет 31 октября 2025 года
    Место проведения — г. Алматы, ул. Желтоксан, 181, InterContinental Almaty

    Сегодня в Казахстане активно идет развитие технологий, построение информационного общества, растет ИТ-составляющая бизнеса. Все происходит на фоне нехватки эффективных кадров. В нынешних экономических условиях перед учебными заведениями стоит задача подготовки таких специалистов, которые обладают современными знаниями, а также навыками их применения.

    Конференция PROFIT Education Day ориентирована на то, чтобы дать возможность представителям учебных заведений узнать о новых технологиях, способных облегчить учебный процесс и сделать его более эффективным. Современные технологии способны вывести систему образования на совершенно иной уровень. В ходе конференции у ее участников будет возможность взглянуть на международный опыт, узнать о тенденциях развития ИТ-индустрии, о новых образовательных программах и решениях. Кроме того, в рамках PROFIT Education Day можно будет обменяться практическим опытом с коллегами, запланировать пути сотрудничества с вендорами, подискутировать об инновационной модернизации сферы образования.

    PROFIT Education Day ставит своей целью обсудить вопросы взаимодействия академической сферы и бизнеса, рассмотреть вопросы и проблемы подготовки эффективных и востребованных кадров и обсудить способы повышения эффективности образовательных учреждений с помощью современных технологий.

    Контактное лицо для партнеров — Александр Васильев.

    Организатор — PROFIT Events
    Казахстан, г. Алматы, ул. Жибек Жолы, д. 19, оф. 33
    +7 (727) 390-32-20, 317-14-92

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