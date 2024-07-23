КЭДО – идеальная картина организации документооборота. Онлайн

Как держать кадровые документы под контролем: новый уровень работы с документацией.

Кадровый электронный документооборот представляет собой значительный шаг вперед в управлении персоналом. Он не только повышает эффективность работы HR-отдела, но и обеспечивает лучшее соответствие правовым требованиям, повышает безопасность данных и способствует общей экологичности бизнеса. Внедрение КЭДО — это важное стратегическое решение, которое будет приносить долгосрочные выгоды для организации. На вебинаре поговорим про кадровый электронный документооборот, разберем способы управления внутренними документами и процессами, связанными с управлением персоналом в организации.

На вебинаре вы узнаете, что такое КЭДО и какие процессы КЭДО и внутреннего документооборота можно оцифровать, что дает переход на кадровый электронный документооборот и как повысить эффективность работы вашей компании благодаря КЭДО. Также разберем возможности сервиса СЭД от компании Docrobot.

Спикеры вебинара — Артем Ватула, руководитель проекта в Docrobot, и Елена Вербило, аналитик Docrobot. Спикерам можно будет задать вопрос в прямом эфире.

Участие бесплатное, но нужна предварительная регистрация.