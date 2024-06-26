Mining Week Kazakhstan’2024. Караганда

19 международная выставка технологий и оборудования для горно-металлургического комплекса и рационального использования недр.

Mining Week Kazakhstan’2024 по праву считается одним из ключевых деловых событий для профессионалов отрасли. С 2013 года выставка получила статус «UFI Approved Event». Знак «UFI Approved Event» свидетельствует о высоком организационном уровне событий, их влиянии на развитие бизнеса и формирование отрасли, а также подтверждает достоверность статистики. На выставке Mining Week Kazakhstan’2024 свою продукцию и услуги представят 140 экспонентов из 12 стран (Австрия, Беларусь, Германия, Италия, Казахстан, Канада, Китай, Польша, Россия, Турция, Финляндия, Чехия).

Mining Week Kazakhstan — это не только демонстрация возможностей современных технологий, образцов техники и оборудования, это, в первую очередь, единое информационное поле, место, где встречаются производители и потребители, специалисты и ученые. На предстоящей выставке специалисты отрасли смогут совершить обзор рынка, познакомиться с самыми интересными предложениями и заключить выгодные сделки.

Помимо техники и оборудования на выставке можно будет увидеть технологии и услуги, которые позволяют сделать деятельность предприятий более рентабельной, безопасной и эффективной на всех этапах.

Особенностью Mining Week Kazakhstan является то, что экспоненты выставки представляют свои товары и услуги не только в выставочном павильоне, но и на открытой площадке. Таким образом, у них есть возможность продемонстрировать на практике, как работает предлагаемое ими оборудование, машины и техника, а также презентовать новые разработки и устройства для горнодобывающей промышленности.

Важнейшим аспектом является поддержка выставки со стороны ведущих отраслевых организаций, а также профильных органов государственной власти. Ежегодно Mining Week Kazakhstan поддерживают Министерство промышленности и строительства РК, Комитет геологии Министерства промышленности и строительства РК, АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук», Акимат Карагандинской области. Официальный партнер выставки — Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий (АГМП). Выставку, уже традиционно, поддерживает крупнейший заказчик горно-шахтного и металлургического оборудования в Казахстане АО «QARMET».

Отличительная черта выставки — высокопрофессиональный состав посетителей. Это связано с промышленной специализацией Карагандинской области, где стратегически важными являются добыча угля, металлических и железных руд, а также руд цветных металлов, черная и цветная металлургия, машиностроение и металлообработка и др. На протяжении 18 лет посетителями выставки являются 99% специалистов, занятых в этом секторе, считая ее наиболее эффективным мероприятием для своих целей.

В рамках проекта предприятия-участники получат возможность представить свою продукцию и услуги по таким направлениям, как: Горнодобывающие технологии и оборудование, Технологии геологоразведки, Технологии и оборудование для металлургии, Обогащение полезных ископаемых, Технологии и оборудование обработки угля и минерального сырья, IT технологии в ГМК, Оборудование и материалы для буровзрывных работ, Энергетическое оборудование, Насосы, компрессоры и другие комплектующие, Транспортировка, Средства безопасности, Связь и сигнализация, Экология.

Комплекс деловых и образовательных мероприятий выставки направлен на ознакомление аудитории с передовыми практиками мирового сообщества, обмен опытом с ведущими экспертами, повышение уровня квалификации казахстанских специалистов. Для популяризации профессии работника горнодобывающей и горно-металлургической отрасли для будущих поколений, природных богатств и недр Казахстана, для реализации творческих возможностей в рамках выставки проводится фотоконкурс, в котором могут принять участие все желающие. Фотографии авторов представлены на выставке.