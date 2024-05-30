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Цифра дня

Более $80 млн составил объем венчурных инвестиций в 2023 году
  • Доходность
    17,2%за 2023 год
  • Стоимость чистых активов
    29,5млрд тенге
  • Доходность
    14,12%с начала управления
  • Доходность
    17,2%за 2023 год
  • Стоимость чистых активов
    29,5млрд тенге
  • Доходность
    14,12%с начала управления

Митап «Любовь с первого кода: управление проектами». Алматы

Подготовьтесь к откровенным историям и глубокому погружению в мир управления проектами.

Мероприятие пройдет 31 мая 2024 года
Место проведения — г. Алматы, пр. Назарбаева, 226

На ивенте вы узнаете о применении Scrum и ИИ в управлении проектами, особенностях работы в fintech и управлении гибридными командами, а также о роли UX/UI в проектной деятельности. Опытные эксперты поделятся личными историями, расскажут об успехах и провалах. Будет очень интересно!

Спикеры и их темы:

— Болат Садыкулов, управляющий партнер группы компаний DAR: «Скрам: от теории к практике».
— Лаура Амардинова, Руководитель дирекции развития платежей, Банк Центркредит, «Интеграционные связи как драйвер современного развития».
— Жевно Юлия (онлайн), PMI: «ИИ в работе проектного менеджера».
— Айжан Ануарова, со-основатель Paidax: «Финтех Будущего: Мгновенные Счета, Простой Старт и Токенизированный Мир».
— Галина Дырдина, Head of Project Office в Qazpost Digital: «Особенности управления гибридной командой (удаленщики и офисные сотрудники)».

Участие бесплатно при условии предварительной регистрации. Присоединяйтесь к нам, чтобы вместе изучать лучшие практики и делиться опытом с ведущими экспертами отрасли!

Организатор — QAZAQ IT community

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