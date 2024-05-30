Митап «Любовь с первого кода: управление проектами». Алматы

Подготовьтесь к откровенным историям и глубокому погружению в мир управления проектами.

На ивенте вы узнаете о применении Scrum и ИИ в управлении проектами, особенностях работы в fintech и управлении гибридными командами, а также о роли UX/UI в проектной деятельности. Опытные эксперты поделятся личными историями, расскажут об успехах и провалах. Будет очень интересно!

Спикеры и их темы:

— Болат Садыкулов, управляющий партнер группы компаний DAR: «Скрам: от теории к практике».

— Лаура Амардинова, Руководитель дирекции развития платежей, Банк Центркредит, «Интеграционные связи как драйвер современного развития».

— Жевно Юлия (онлайн), PMI: «ИИ в работе проектного менеджера».

— Айжан Ануарова, со-основатель Paidax: «Финтех Будущего: Мгновенные Счета, Простой Старт и Токенизированный Мир».

— Галина Дырдина, Head of Project Office в Qazpost Digital: «Особенности управления гибридной командой (удаленщики и офисные сотрудники)».

Участие бесплатно при условии предварительной регистрации. Присоединяйтесь к нам, чтобы вместе изучать лучшие практики и делиться опытом с ведущими экспертами отрасли!