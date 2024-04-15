Цифровое перерождение 2024. Алматы

Бизнес-форум DIS Group соберет на одной площадке представителей крупнейших финансовых и телекоммуникационных компаний.

DIS Group приглашает на бизнес-форум «Цифровое перерождение 2024». На мероприятии вас ждут выступления представителей AWS (Amazon), Informatica, Tele2/ALTEL, АО «Казахтелеком», АО «Казпочта», Береке Банка, Forte Bank, Национальной платежной корпорации Казахстана и других крупных компаний Казахстана.

На форуме пройдут дискуссии на темы:

— Ваши данные готовы к ИИ?

— Оптимизация бизнеса с помощью облака

— Насколько безопасно быть в облаке?

Не упустите шанс стать участником форума, получить знания от лучших специалистов страны и выиграть ценные призы! Для участия необходимо пройти регистрацию.