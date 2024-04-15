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Цифровое перерождение 2024. Алматы

Бизнес-форум DIS Group соберет на одной площадке представителей крупнейших финансовых и телекоммуникационных компаний.

Мероприятие пройдет 16 апреля 2024 года
Место проведения — г. Алматы

DIS Group приглашает на бизнес-форум «Цифровое перерождение 2024». На мероприятии вас ждут выступления представителей AWS (Amazon), Informatica, Tele2/ALTEL, АО «Казахтелеком», АО «Казпочта», Береке Банка, Forte Bank, Национальной платежной корпорации Казахстана и других крупных компаний Казахстана.

Цифровое перерождение 2024

На форуме пройдут дискуссии на темы:

— Ваши данные готовы к ИИ?
— Оптимизация бизнеса с помощью облака
— Насколько безопасно быть в облаке?

Не упустите шанс стать участником форума, получить знания от лучших специалистов страны и выиграть ценные призы! Для участия необходимо пройти регистрацию.

Организатор — DIS Group
г. Алматы, пр. Аль-Фараби 15 к4в, БЦ «Нурлы-Тау»
+7 (727) 311-53-31

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