Цифровое перерождение 2024. Алматы
Бизнес-форум DIS Group соберет на одной площадке представителей крупнейших финансовых и телекоммуникационных компаний.
Мероприятие пройдет 16 апреля 2024 года
Место проведения — г. Алматы
DIS Group приглашает на бизнес-форум «Цифровое перерождение 2024». На мероприятии вас ждут выступления представителей AWS (Amazon), Informatica, Tele2/ALTEL, АО «Казахтелеком», АО «Казпочта», Береке Банка, Forte Bank, Национальной платежной корпорации Казахстана и других крупных компаний Казахстана.
На форуме пройдут дискуссии на темы:
— Ваши данные готовы к ИИ?
— Оптимизация бизнеса с помощью облака
— Насколько безопасно быть в облаке?
Не упустите шанс стать участником форума, получить знания от лучших специалистов страны и выиграть ценные призы! Для участия необходимо пройти регистрацию.
Организатор — DIS Group
г. Алматы, пр. Аль-Фараби 15 к4в, БЦ «Нурлы-Тау»
+7 (727) 311-53-31
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