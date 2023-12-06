Red Hat: все дело в шляпе. Алматы
Конференция, посвященная инновационным подходам к созданию Открытого гибридного облака.
Компании Red Hat и Redington приглашают принять участие в мероприятии, посвященном инновационным подходам к созданию Открытого Гибридного Облака и технологическим решениям Red Hat (ведущего производителя в области информационных технологий и Open Source). Не упустите возможность ознакомиться с передовыми технологиями с открытым исходным кодом и инновациями, представленными Red Hat.
Мероприятие будет полезно для руководителей и членов команд:
- разработки;
- поддержки ИТ-инфраструктуры;
- product-менеджеров;
- devops инженеров;
- project-менеджеров;
- архитекторов, отвечающих за Стратегию ИТ в компании.
Участие бесплатное при предварительной регистрации
Контактное лицо — Бибигуль Джусангалиева, +7-701-550-4939
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