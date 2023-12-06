Red Hat: все дело в шляпе. Алматы

Конференция, посвященная инновационным подходам к созданию Открытого гибридного облака.

Компании Red Hat и Redington приглашают принять участие в мероприятии, посвященном инновационным подходам к созданию Открытого Гибридного Облака и технологическим решениям Red Hat (ведущего производителя в области информационных технологий и Open Source). Не упустите возможность ознакомиться с передовыми технологиями с открытым исходным кодом и инновациями, представленными Red Hat.

Мероприятие будет полезно для руководителей и членов команд:

- разработки;

- поддержки ИТ-инфраструктуры;

- product-менеджеров;

- devops инженеров;

- project-менеджеров;

- архитекторов, отвечающих за Стратегию ИТ в компании.

Участие бесплатное при предварительной регистрации

Контактное лицо — Бибигуль Джусангалиева, +7-701-550-4939