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Red Hat: все дело в шляпе. Алматы

Конференция, посвященная инновационным подходам к созданию Открытого гибридного облака.

Мероприятие пройдет 7 декабря 2023 года
Место проведения — г. Алматы, ул. Досмухамедова, 115, отель Double Tree by Hilton Almaty

Компании Red Hat и Redington приглашают принять участие в мероприятии, посвященном инновационным подходам к созданию Открытого Гибридного Облака и технологическим решениям Red Hat (ведущего производителя в области информационных технологий и Open Source). Не упустите возможность ознакомиться с передовыми технологиями с открытым исходным кодом и инновациями, представленными Red Hat.

Мероприятие будет полезно для руководителей и членов команд:

- разработки;
- поддержки ИТ-инфраструктуры;
- product-менеджеров;
- devops инженеров;
- project-менеджеров;
- архитекторов, отвечающих за Стратегию ИТ в компании.

Участие бесплатное при предварительной регистрации

Контактное лицо — Бибигуль Джусангалиева, +7-701-550-4939

Организатор — Red Hat

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