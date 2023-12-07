Мобильные сервисы и платежи - MobiEvent'23. Алматы

Конференция представляет собой открытую дискуссионную площадку и трибуну для обмена практическим опытом на тему развития мобильной и электронной коммерции.

7-8 декабря в Алматы пройдет 10-я международная конференция «Мобильные сервисы и платежи — MobiEvent'23», посвященная вопросам развития рынка мобильных финансовых услуг и платежных технологий Казахстана и стран СНГ.

«Мобильные сервисы и платежи — MobiEvent» — первое отраслевое событие в РК, в котором из года в год принимают участие представители национальных и международных банков, электронных платежных систем, систем мобильных платежей, операторов сотовой связи, разработчиков оборудования и программного обеспечения, контент и сервис-провайдеров. В первый день, 7 декабря, состоится юбилейная конференция, посвященная вопросам развития глобальных и региональных рынков мобильных финансовых услуг. 8 декабря пройдут мастер-классы.

Для участия в конференции необходима регистрация.