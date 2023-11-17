AWS Community Day Central Asia. Алматы

Мероприятие, созданное сообществом IT-энтузиастов Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана для обмена знаниями в области применения сервисов AWS.

AWS Community Day Central Asia пройдет в течение двух дней и будет состоять из трех частей. В первый день участников ожидают технические выступления именитых спикеров в области IT из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана, а также действующих сотрудников компании AWS. Помимо этого, пройдут практические WorkShop-ы с демонстрациями самых интересных и передовых функций облачных сервисов.

Хедлайнером дня выступлений станет Антон Бабенко, AWS Community Hero и Terraform-инфлюенсер, который расскажет про лучшие практики использования такого инструмента, как Terraform.

Во второй день вы сможете принять участие в Gameday, где будут представлены задачи для командного решения, разработанные экспертами AWS и связанные с облачными сервисами, в захватывающем игровом формате.

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