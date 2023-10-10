Как увеличить продажи вашего интернет-магазина. Алматы

Семинар для E-commerce-предпринимателей.

Мероприятие предоставит уникальную возможность для руководителей узнать о последних тенденциях и стратегиях роста. На семинаре будут раскрыты наиболее актуальные вопросы по онлайн-торговле.

На встрече мы рассмотрим следующие ключевые темы:

— Как сделать интернет-магазин центром омниканальных продаж. Три главные задачи интернет-магазина. Как сделать маркетплейс источником клиентов в интернет-магазине. Как развивать интернет-магазин в 2024 году.

— Optimage.pro — новые возможности оптимизации фотографий товаров. Почему важна оптимизация изображений товаров. Как оптимизировать фото быстро, качественно и автоматически. Почему SaaS сервис лучше плагина на сайте.

— Apicore.kz — инновации в обработке данных для E-commerce. Что такое дистрибуция данных. Как дистрибуция данных может кратно увеличить ваши продажи. Как поставщику подключить дилеров к своему складу. Как дилеру продавать товары в интернет-магазине со склада поставщика.

— Eshop.kz — маркетплейс с искусственным интеллектом. Как мы интегрировали AI в наш маркетплейс. Как начать продавать в маркетплейсе Eshop.kz. Как получить бесплатное продвижение в маркетплейсе Eshop.kz.

Мероприятие состоится 11 октября в 15:00. Участие бесплатное, но требуется предварительная регистрация. Присоединяйтесь к нам на этой уникальной встрече, чтобы узнать о последних инновациях и лучших практиках в мире E-commerce, а также обменяться опытом с экспертами отрасли.