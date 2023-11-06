Yandex Cloud: Infra + K8s: KZ. Алматы

Встреча для DevOps и DevSecOps, архитекторов и разработчиков, специалистов ИБ и SRE-инженеров.

Приглашаем на встречу Yandex Cloud: Infra + K8s: KZ, которая будет интересна DevOps и DevSecOps, архитекторам и разработчикам, специалистам ИБ и SRE-инженеров. Вас ждут технические доклады, продуктовые обзоры и передовые практики от ведущих разработчиков и экспертов по контейнерным технологиям.

Спикеры поделятся кейсами и расскажут, как Kubernetes помогает решать задачи разработки и бизнеса. Ну и, конечно, поговорим про облака и безопасность. А еще расскажем о том, как мы создаем и развиваем платформу для эффективной работы внутри Yandex Cloud.

Техноконтент, нетворкинг-сессия и афтерпати, и все это — в очень атмосферном месте. Участие бесплатное, но необходима регистрация.