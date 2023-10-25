Yandex Cloud Data Platform Meet Up Kazakhstan. Алматы
Мероприятие для разработчиков и специалистов в области Data Science, CDO, SRE-инженеров и специалистов, взаимодействующих с распределенными базами данных.
На Yandex Cloud Data Platform Meet Up Kazakhstan мы рассмотрим тренды рынка Data Platform и фокусные сценарии, поговорим о сервисах управляемых баз данных (PostgreSQL, MongoDB, YDB), обсудим архитектуру YDB, ее возможности и преимущества перед другими СУБД. Кроме того, спикеры поделятся своим опытом работы с YDB в команде Yandex Cloud и расскажут об опыте использования и миграции приложений на YDB от команды Яндекс Игр.
Докладчиками на Meet Up выступят представители Yandex Cloud:
— Сергей Сорокин
— Кирилл Шевчук
— Всеволод Грабельников
— Олег Бондарь
— Тимофей Кулин
— Александр Смолин
Приглашаем на мероприятие разработчиков и специалистов в области Data Science, CDO, SRE-инженеров и специалистов, взаимодействующих с распределенными базами данных.
Участие бесплатное, но необходима регистрация.
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