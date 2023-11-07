StrategEast State and IT Eurasian Forum. Алматы

На форуме обсудят цифровизацию и развитие новых экономик в Центральной Азии.

StrategEast State and IT Eurasian Forum является ежегодным событием и проходит в одном из городов Евразии. В этом году мероприятие впервые принимает Казахстан. Форум объединяет представителей мировых и местных технологических компаний, правительств, международных финансовых институтов и агентств по развитию.

В этом году среди гостей и спикеров — предствители Amazon Web Services, Google и Microsoft, а также государственных структур США, ЕС, Евразийских государств и стран Персидского залива.

Среди главных целей StrategEast State and IT Eurasian Forum в этом году:

— Выявить общие возможности и вызовы для развития IT-индустрии в странах Евразии.

— Предложить практические решения существующих проблем в области законодательства, налогообложения и прав интеллектуальной собственности.

— Привлечь международные IT-компании и венчурные фонды в регион.

— Выявить лучшие практики, касающееся отношений между государством и IT-индустрией в Евразии.

Для участия необходимо пройти регистрацию.