StrategEast State and IT Eurasian Forum. Алматы
На форуме обсудят цифровизацию и развитие новых экономик в Центральной Азии.
StrategEast State and IT Eurasian Forum является ежегодным событием и проходит в одном из городов Евразии. В этом году мероприятие впервые принимает Казахстан. Форум объединяет представителей мировых и местных технологических компаний, правительств, международных финансовых институтов и агентств по развитию.
В этом году среди гостей и спикеров — предствители Amazon Web Services, Google и Microsoft, а также государственных структур США, ЕС, Евразийских государств и стран Персидского залива.
Среди главных целей StrategEast State and IT Eurasian Forum в этом году:
— Выявить общие возможности и вызовы для развития IT-индустрии в странах Евразии.
— Предложить практические решения существующих проблем в области законодательства, налогообложения и прав интеллектуальной собственности.
— Привлечь международные IT-компании и венчурные фонды в регион.
— Выявить лучшие практики, касающееся отношений между государством и IT-индустрией в Евразии.
Для участия необходимо пройти регистрацию.
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