Central Asian E-commerce Forum 2023. Алматы

Международный форум, который соберет крупных игроков отрасли, государственных деятелей, поставщиков технологий, предприятия и стартапы для развития цифровой экономики региона.

Участников Central Asian E-commerce Forum ждет динамичная программа с панельными дискуссиями, презентациями рынка e-commerce, взгляд со стороны руководителей государственных организаций стран региона и экспертов рынков. На форуме состоится официальный запуск Школы электронной коммерции в Узбекистане и первого ecom инкубатора для студентов в Казахстане.

Central Asian Ecom Forum 2023 — это 4 полноценных панельных сессии, 6 стран-участников, более 500 гостей мероприятия, более 20 спикеров и экспертов. CAEF является идеальным центром для развития значимых связей в индустрии e-commerce Центральной Азии. Форум предоставляет прекрасную возможность для ценного общения и установления плодотворных партнерских отношений.

Для участия необходимо пройти регистрацию.