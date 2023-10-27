10-й бизнес-форум 1С:ERP. Москва

Цель форума - обмен опытом по проектам внедрения решений 1С для корпоративного сектора.

Фирма «1С» приглашает представителей компаний-пользователей и партнеров принять участие в 9-м бизнес-форуме 1С: ERP, посвященном практике внедрения и развитию 1С: ERP и других решений и сервисов 1С. Форум пройдет 28 октября в Москве, в Крокус Конгресс Холле. Цель форума — обмен опытом по проектам внедрения 1С: ERP, 1С: Корпорация, 1С: Управление холдингом, 1С: ERP. Управление холдингом, 1С: Документооборот КОРП, 1С: Зарплата и управление персоналом КОРП, 1С: Аналитика и других решений 1С для корпоративного сектора, представление новых возможностей этих решений и платформы 1С: Предприятие, сервисов 1С, отраслевых и специализированных решений 1С-Совместно.

Бизнес-форум проводится фирмой с 2014 года. Мероприятие уже традиционно вызывает большой интерес у представителей крупного и среднего бизнеса, количество участников растет с каждым годом. В 2019 году в очном формате в форуме приняло участие более 3000 человек, более 1900 подключились к трансляции (фото- и видеорепортаж). В 2020 и 2021 годах из-за ограничений, связанных с пандемией, форум проводился в онлайн-формате. В 2021 году в нем приняло участие более 6300 руководителей и специалистов из 3500 организаций со всей России и 19 стран ближнего и дальнего зарубежья. С материалами форума 2021 года можно ознакомиться на сайте.

Сейчас форум возобновляет свою работу в очном формате с онлайн-трансляцией всех секций. Бизнес-форум 1С: ERP — это уникальная возможность из первых рук узнать о возможностях и преимуществах флагмана продуктовой линейки 1С — 1С: ERP. В программе запланированы пленарное заседание, параллельные тематические секции, выставка продуктов.

Среди ключевых докладчиков — директор фирмы 1С Б. Г. Нуралиев, руководители и ведущие специалисты подразделений разработки платформы 1С: Предприятие, 1С: ERP и других прикладных решений и сервисов. Своим опытом внедрения и применения решений 1С поделятся представители пользователей, в том числе победители международного конкурса корпоративной автоматизации «1С: Проект года».

Участники форума смогут адресовать свои вопросы напрямую специалистам фирмы 1С — методистам и разработчикам платформы, разработчикам 1С-Совместных решений, а также ознакомиться с практическим опытом реализации проектов на реальных примерах.

К участию в форуме приглашаются:

— представители руководящего состава коммерческих компаний крупного и среднего масштаба, корпоративного сектора: собственники и акционеры, генеральные и исполнительные директора, финансовые директора и главные бухгалтеры, ИТ-директора и директора по цифровизации, технические директора и руководители производств, HR-директора;

— представители руководящего состава и их заместители, отвечающие за информатизацию федеральных, региональных и муниципальных органов власти и подведомственных им учреждений;

— представители партнеров фирмы 1С;

— представители средств массовой информации.

Участие в форуме бесплатное, при условии обязательной предварительной регистрации и подтверждения. Количество мест для очного участия ограниченно. Подробная информация о бизнес-форуме, предварительная программа и регистрация доступны на сайте.