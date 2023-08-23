Kcell Eurasian Mobile Summit 2023. Алматы

Международная конференция в области современных мобильных технологий

Международная конференция в области современных мобильных технологий Kcell Eurasian Mobile Summit 2023 соберет лучших экспертов из Европы и Азии, чтобы дать ответ на самый актуальный вопрос — «Как бизнесу устоять и вырасти в эпоху перемен?».

Факторы изменений:

— 5G откроет дверь в новый мир без проводов

— AI и Big Data изменят каждый бизнес-процесс

— Digital nomads создадут новый рынок труда

— Cloud трансформирует инфраструктуру IT

— Xtech-подходы заменят традиционный бизнес

— Замедление экономики лишь ускорит изменения

Как не проиграть в технологической гонке и вовремя внедрять новые продукты в свой проект? Многие команды сегодня сталкиваются с проблемой понимания 5G и не знают, как использовать эту технологию для получения большей прибыли. Получить ответ на вопрос, найти партнеров и даже пропитчить свой стартап вы можете уже совсем скоро на масштабной телеком-конференции. Kcell Eurasian Mobile Summit 2023 станет площадкой, объединяющей профессионалов сферы технологий со всего континента.

Что ждет участников?

— Панельные сессии с экспертами и визионерами отрасли.

— Международный нетворк.

— Обсуждение реальных проблем телеком-бизнеса.

— Идеальная локация.

— Телеком-аллея.

— Стартап-аллея.

— Развлекательная программа.

Участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться и приобрести билет.