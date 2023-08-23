Kcell Eurasian Mobile Summit 2023. Алматы
Международная конференция в области современных мобильных технологий
Международная конференция в области современных мобильных технологий Kcell Eurasian Mobile Summit 2023 соберет лучших экспертов из Европы и Азии, чтобы дать ответ на самый актуальный вопрос — «Как бизнесу устоять и вырасти в эпоху перемен?».
Факторы изменений:
— 5G откроет дверь в новый мир без проводов
— AI и Big Data изменят каждый бизнес-процесс
— Digital nomads создадут новый рынок труда
— Cloud трансформирует инфраструктуру IT
— Xtech-подходы заменят традиционный бизнес
— Замедление экономики лишь ускорит изменения
Как не проиграть в технологической гонке и вовремя внедрять новые продукты в свой проект? Многие команды сегодня сталкиваются с проблемой понимания 5G и не знают, как использовать эту технологию для получения большей прибыли. Получить ответ на вопрос, найти партнеров и даже пропитчить свой стартап вы можете уже совсем скоро на масштабной телеком-конференции. Kcell Eurasian Mobile Summit 2023 станет площадкой, объединяющей профессионалов сферы технологий со всего континента.
Что ждет участников?
— Панельные сессии с экспертами и визионерами отрасли.
— Международный нетворк.
— Обсуждение реальных проблем телеком-бизнеса.
— Идеальная локация.
— Телеком-аллея.
— Стартап-аллея.
— Развлекательная программа.
Участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться и приобрести билет.
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