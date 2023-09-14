KazHackStan 2023. Алматы

Ежегодная практическая конференция по кибербезопасности в Центральной Азии.

13-15 сентября в Алматы пройдет ежегодная практическая конференция по кибербезопасности KazHackStan 2023. KazHackStan — это площадка для обмена опытом, обсуждения и решения актуальных вопросов в сфере информационной и кибербезопасности. В этом году KazHackStan пройдет на протяжении трех дней, каждый из которых отведен под определенную тематику.

День 1: Government & Business day — вас ждут обсуждения и практические мастер-классы, нацеленные на взаимодействие государственных структур и бизнес-сектора в области кибербезопасности.

День 2: Secure development day — здесь мы сосредоточимся на принципах безопасной разработки программного обеспечения, рассмотрим актуальные уязвимости и современные методы защиты.

День 3: Hack day — в самом центре внимания окажутся практические навыки и техники хакерства. Расширьте свои знания, проведите собственные исследования и станьте частью мощной хакерской команды.

На протяжении всех трех дней конференции пройдет также кибербитва на полигоне CyberKumbez, где команды будут соревноваться за звание лучшей хакерской группы.

Для участия необходимо пройти регистрацию.