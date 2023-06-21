Обновление аппаратной платформы ThinkAgile HX и модели лицензирования ПО Nutanix. Онлайн

Вебинар от Lenovo по гиперконвергентному решению и обновлениях в линейке.

Приглашаем принять участие в вебинаре «Обновление аппаратной платформы ThinkAgile HX и модели лицензирования ПО Nutanix», который состоится 22 июня в 16:00 (время по Астане).

Присоединяйтесь к вебинару, где мы рассмотрим новые аппаратные платформы ThinkAgile HX и расскажем об изменениях в портфеле продуктов и политике лицензирования ПО Nutanix.

Спикер — Григорий Прялухин, Business Development Manager, Lenovo ISG.

Для участия необходима регистрация.