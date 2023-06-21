Обновление аппаратной платформы ThinkAgile HX и модели лицензирования ПО Nutanix. Онлайн
Вебинар от Lenovo по гиперконвергентному решению и обновлениях в линейке.
Мероприятие пройдет 22 июня 2023 года
Место проведения — Онлайн
Приглашаем принять участие в вебинаре «Обновление аппаратной платформы ThinkAgile HX и модели лицензирования ПО Nutanix», который состоится 22 июня в 16:00 (время по Астане).
Присоединяйтесь к вебинару, где мы рассмотрим новые аппаратные платформы ThinkAgile HX и расскажем об изменениях в портфеле продуктов и политике лицензирования ПО Nutanix.
Спикер — Григорий Прялухин, Business Development Manager, Lenovo ISG.
Для участия необходима регистрация.
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