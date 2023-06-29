DocFlow Day 2023. Алматы
Конференция о цифровых технологиях для бизнеса.
Пандемия, внешняя турбулентность и растущие запросы пользователей ускорили развитие и распространение цифровых инструментов. Теперь автоматизация — не просто тренд последних лет, а необходимость. Даже те компании, которые раньше противились онлайну, в 2023 году активно переводят процессы в электронный формат и отмечают его преимущества: простой и понятный обмен документами, прозрачный диалог с партнёрами и экономия на бумаге.
На конференции DocFlow Day 2023 ведущие эксперты в области электронного документооборота представят лучшие решения для цифровизации бизнеса и расскажут, как с помощью технологий адаптироваться к современным реалиям и повысить эффективность.
Основные темы конференции:
— Актуальные инструменты и тренды
— Предпосылки и масштабирование цифровизации
— Омниканальность: от теории к практике
— Электронный документооборот (ЭДО) и электронный обмен данными (EDI)
— Аналитика и управление данными
— Кибербезопасность и стабильность систем
Вы узнаете, какие тренды определяют развитие ритейла в странах СНГ и что будет дальше, зачем нужна омниканальность и как ее успешно внедрить, как аналитика помогает управлять продажами и что понадобится для эффективного сбора данных, какие существуют предпосылки для перехода на ЭДО и EDI и как масштабировать уже готовую систему, как обеспечить надежность и безопасность IT-инфраструктуры.
Для участия необходимо пройти регистрацию.
Добавить в Google Calendar