DocFlow Day 2023. Алматы

Конференция о цифровых технологиях для бизнеса.

Пандемия, внешняя турбулентность и растущие запросы пользователей ускорили развитие и распространение цифровых инструментов. Теперь автоматизация — не просто тренд последних лет, а необходимость. Даже те компании, которые раньше противились онлайну, в 2023 году активно переводят процессы в электронный формат и отмечают его преимущества: простой и понятный обмен документами, прозрачный диалог с партнёрами и экономия на бумаге.

На конференции DocFlow Day 2023 ведущие эксперты в области электронного документооборота представят лучшие решения для цифровизации бизнеса и расскажут, как с помощью технологий адаптироваться к современным реалиям и повысить эффективность.

Основные темы конференции:

— Актуальные инструменты и тренды

— Предпосылки и масштабирование цифровизации

— Омниканальность: от теории к практике

— Электронный документооборот (ЭДО) и электронный обмен данными (EDI)

— Аналитика и управление данными

— Кибербезопасность и стабильность систем

Вы узнаете, какие тренды определяют развитие ритейла в странах СНГ и что будет дальше, зачем нужна омниканальность и как ее успешно внедрить, как аналитика помогает управлять продажами и что понадобится для эффективного сбора данных, какие существуют предпосылки для перехода на ЭДО и EDI и как масштабировать уже готовую систему, как обеспечить надежность и безопасность IT-инфраструктуры.

Для участия необходимо пройти регистрацию.