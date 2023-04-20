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AppSecFest. Алматы

Первая масштабная конференция посвященная Application Security и DevSecOps в Казахстане.

Мероприятие пройдет 21 апреля 2023 года
Место проведения — г. Алматы, пр-т Сейфуллина, 617, Forum Event Space,

В последнее время мы наблюдаем огромное количество атак на различные приложения, умышленно зараженные библиотеки заполнили весь интернет. Заголовки новостных каналов пестрят об атаках на различные ресурсы. Тематика безопасного кода и построения безопасных процессов разработки стала неотъемлемой частью жизни любой организации.

Приглашаем на AppSecFest, первую масштабную конференцию посвященную Application Security и DevSecOps в Казахстане. Если ты делаешь безопаснее свои приложения и внедряешь у себя правильные практики AppSec и процесс DevSecOps, то тебе точно к нам! Ведущие Казахстанские компании и мировые вендоры в области кибербезопасности будут делиться опытом построения процессов безопасной разработки.

Конференция будет интересна ИТ- и ИнфоБез-специалистам, пентестерам, багхантерам, разработчикам, DevOps и DevSecOps инженерам, коммерческим организациям, финансовым институтам, телеком-операторам, представителям госорганов, вендорам и партнерам в сфере ИТ и информационной безопасности.

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться.

Организатор — TOO «AST Cyber Lab»
г.Алматы, ул. Мусабаева 36, офис 4
+7 (701) 776-17-78

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