Road Show SearchInform. Астана

От каких угроз сегодня нужно защищать бизнес, как сделать это в ситуации дефицита кадров, как защищать гибридную ИБ-инфраструктуру?

1 ноября в Астане пройдет конференции Road Show SearchInform. Тема конференции в этом году — «Безопасность в новых реалиях». Докладчики ставят целью ответить на вопросы: от каких угроз сегодня нужно защищать бизнес, как сделать это в ситуации дефицита кадров, как защищать гибридную ИБ-инфраструктуру?

Конференция практикоориентированная. Спикеры расскажут о реальных кейсах, а отдельный доклад будет посвящен пошаговой реконструкции громкого инцидента.

О чем пойдет речь?

— Об актуальных ИБ-трендах. Эксперты расскажут о тенденции уберизации ИБ-защиты, новых способах госрегулирования, ИБ-аутсоринге как возможности закрыть проблему дефицита кадров, государственной поддержке информационной безопасности и росте значения ИБ-культуры.

— О грамотной защите гибридной инфраструктуры. Какова роль облаков в современной ИТ-инфраструктуре, какие возможности они дают и насколько безопасно их использовать.

— О работе ИБ-аутсорсинга: кому подходит услуга, как она работает и что стоит учесть, отдавая безопасность на аутсорс.

— О предотвращении и расследовании инцидентов — наглядная пошаговая демонстрация реальных кейсов, разбор громких инцидентов и план действий по защите данных.

Традиционно в рамках мероприятия проводится большое исследование уровня информационной безопасности, его первые результаты «СёрчИнформ» представит в конце осени.

Посмотреть полную программу и зарегистрироваться можно на сайте, участие бесплатное.