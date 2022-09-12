Atlassian Day Kazakhstan 2022. Алматы

Первое в Казахстане мероприятие Atlassian Day Kazakhstan — отмечаем день разработчика и делимся опытом, в комьюнити экспертов, кому важен рост и новые скилы.

Мир меняется все быстрее и изменения настолько стремительны, что, кажется, уже нет человека, который мог бы с уверенностью сказать, что сработает завтра. Чтобы оставаться успешными и развиваться, компании вынуждены изобретать собственные способы адаптации и управления. И в этом уникальность нашего времени — все сталкиваются с изменениями, и каждый изобретает что-то свое.

Но есть то, что всех нас объединяет — решения Atlassian, которые помогают нам адаптироваться в условиях постоянных изменений.

Бросьте вызов старым методам работы! Приглашаем вас принять участие в первом в Казахстане мероприятии Atlassian Day Kazakhstan 2022.

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