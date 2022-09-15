PROFIT Print Day. Казахстан

Современные технологии печати, решения для Решения B2B-печати — конференция для всех, кто печатает.

Информационные технологии могут сослужить хорошую службу компаниям, желающим оптимизировать свою печатную инфраструктуру. Казалось бы, расходы и издержки при печати весьма невысоки: один-два ошибочно напечатанных листа, например — их можно просто выбросить и снова отправить информацию на печать. Однако это утверждение о незатратности может быть верным только в условиях домашнего использования принтеров. Стоит лишь подсчитать, какие расходы ежемесячно затрачивает даже небольшая компания на картриджи, бумагу, обслуживание печатной техники, сканеров и т. д., и необходимость оптимизации становится очевидной. А в условиях нынешней экономической нестабильности компаниям необходимо использовать любую возможность для оптимизации и сокращения расходов.

В рамках конференции PROFIT Print Day спикеры и участники обсудят современные решения для печати, вопросы безопасности, применение облачных технологий и аутсорсинга, снижение издержек, а также управление печатными потоками, включая и аналитику. Мероприятие будет полезно любым государственным и коммерческим организациям со штатом более 50 сотрудников.

Контактное лицо для партнеров — Александр Васильев.