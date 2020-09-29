Axis расскажет о решениях для безопасного города: управлении потоками людей и дорожным движением, системах оповещения и эвакуации, умном видеонаблюдении.

Компания Axis Communications участвует как официальный партнер в международной онлайн-конференции по безопасности Kazakhstan security systems, которая пройдет 29–30 сентября 2020. Kazakhstan Security Systems — это виртуальная площадка, охватывающая партнеров не только в Центральной Азии, но и по всему миру. Слоган мероприятия в этом году — «В новых условиях — новые требования».

Частью деловой программы мероприятия является конференция «Безопасный город. Умный город», которая пройдет 30 сентября в 14:00–16:40 (время г. Нур-Султан).

«Безопасный город сегодня… Умный город завтра».

Спикер: Дмитрий Стрельцов, директор по развитию бизнеса, Восточная Европа, компания «Axis Communications» (Швеция), Россия.

— Управление большими потоками людей

— Современные системы оповещения. Системы экстренной эвакуации

— Контроль соблюдения масочного режима. Выявление подозрительных лиц

— Временные системы видеонаблюдения

— Обеспечение безопасности на дорогах. Перспективный анализ дорожного движения.

«Фокус на умную дорогу. Видео-решения для управления дорожным движением».

Спикер: Станислав Гучия. Компания «Axis Communications» (Швеция), Development Director Citilog, Россия.

«Система безопасности в умном городе».

Спикер: Дамир Бердибеков, инженер поддержки продаж, страны СНГ, Восточная Европа, «Axis Communications» (Швеция), Казахстан.

— Полезная аналитика для безопасного города

— Интеграция IP-аудио в системах безопасности

Мы приглашаем всех присоединиться к живому обсуждению тематики и деловому общению с представителями Axis на виртуальном стенде.