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Open SysConf. Алматы

Открытая конференция ИТ/ИБ направлений.

Мероприятие пройдет 27 сентября 2019 года
Место проведения — г. Алматы, ул. Байзакова, 280, БЦ Almaty Towers, SmArt.Point

Исторически сложилось так, что за все время существования форума мы периодически встречались в неформальной обстановке раз-два раза в год. В последние годы мы приняли негласный регламент, что будем встречаться каждые три месяца и название этим встречам будет SysConf. Профильных специалистов, владельцев бизнеса и просто заинтересованных людей ожидают обмен опытом и доклады экспертов ИТ/ИБ направлений.

Для участия необходима регистрация.

Организатор — Open SysConf

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