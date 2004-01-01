Open SysConf. Алматы

Открытая конференция ИТ/ИБ направлений.

Исторически сложилось так, что за все время существования форума мы периодически встречались в неформальной обстановке раз-два раза в год. В последние годы мы приняли негласный регламент, что будем встречаться каждые три месяца и название этим встречам будет SysConf. Профильных специалистов, владельцев бизнеса и просто заинтересованных людей ожидают обмен опытом и доклады экспертов ИТ/ИБ направлений.

Для участия необходима регистрация.