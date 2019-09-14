Рейтинг агентств контекстной рекламы. Казахстан
Сервис аналитики Ringostat намерен сделать рынок интернет-рекламы более прозрачным.
21 августа стартует проект «Рейтинг агентств контекстной рекламы Казахстана» от сервиса аналитики Ringostat. Каждый зарегистрированный в соцсетях пользователь может проголосовать за лучшее, по его мнению, агентство на сайте рейтинга. Организаторы нацелены сделать рынок интернет-рекламы более прозрачным, создать удобный инструмент для поиска подрядчиков в этой сфере.
Методология рейтинга
Рейтинг формируется на основании баллов, которые агентства получают на трех этапах.
1. Анкетирование. Участники заполняют анкету о своих методах работы и ее результатах. Анкеты проходят валидацию.
2. Голосование пользователей. Клиенты digital-агентств и интернет-пользователи голосуют за лучшее, по их мнению, агентство.
3. Голосование жюри. В его состав вошли более 20 экспертов: директора по маркетингу, руководители отделов digital-маркетинга, основатели IT-компаний и представители популярных СМИ.
Состав жюри
— Васильев Александр, генеральный директор, PROFIT.kz
— Диас Азимжанов, Director, Chief Editor, Voxpopuli.kz
— Александр Матвеев, Chief Marketing Officer, Kolesa Group
— Алимжан Бисембаев, Executive Director, Info Data
— Станислав Дубинчик, Head of Marketing, Рахмет
— Владимир Меркушев, Product Manager, BTS Digital
— Станислав Ли, Marketing Director, Касса24
— Антон Шуваков, Digital Marketing Specialist, Евразийский Банк
— Руслан Туганов, Marketing Director, 5,5%
— Талгат Алимов, Marketing Director, Mechta.kz
— Георгий Сосновский, Chief Visionary Officer, Технодом
— Магжан Мадиев, Co-founder, Naimi.kz
— Руслан Калигожин, Digital Marketing Advisor, Amanat
— Фурузон Рахматов, Chief Commercial Officer, Informburo.kz
— Димаш Джексеков, Project Manager, OLX Group
— Анна Воронина, Marketing Director, Ticketon Events
— Александр Дегтярев, Marketing Director, АО Bank RBK Deputy
— Абай Абен, Head of Online Promotion, Home Credit Bank
— Дарья Детистова, Marketing Manager, IT Support Group
— Александр Шинкаренко, Marketing Director, Kabinka.kz
— Нателла Озова, Head of Merchant Marketing Communications, Satu.kz
— Василь Росада, Head of Business Development, Flatfy
Полный список жюри доступен на сайте рейтинга. Результаты исследования будут опубликованы во второй половине сентября.