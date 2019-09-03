Разработка программного обеспечения на основе BPM/CRM системы. Нур-Султан

Победитель промежуточного конкурса получит от заказчика 2 млн тенге за успешный и готовый прототип системы.

ТОО «ЕвразианТек» совместно с Astana Hub объявили о проведении хакатона по разработке программного обеспечения на основе BPM/CRM системы.

Руководствуясь внутренними потребностями в повышении качества учетной и аналитической функций в ТОО «ЕвразианТек», в повышении уровня централизации и управляемости процессами всех структурных подразделений за счет унификации учетных процессов, в создании единого информационного пространства с возможностью тиражирования для поддержания унифицированных учетных бизнес-процессов и сокращении и оптимизации затрат на обслуживание, техническое сопровождение и поддержание разрозненных автоматизированных информационных систем, принято решение о проведении работ по экспресс-обследованию и созданию прототипа автоматизированной учетной системы на базе программного продукта BPM/CRM системы и внедрении программного обеспечения в компании. Решение должно быть предоставлено в виде прототипа.

Условия конкурса представлены на сайте Astana Hub.