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Разработка программного обеспечения на основе BPM/CRM системы. Нур-Султан

Победитель промежуточного конкурса получит от заказчика 2 млн тенге за успешный и готовый прототип системы.

Мероприятие пройдет 7 августа — 4 сентября 2019 года
Место проведения — Нур-Султан

ТОО «ЕвразианТек» совместно с Astana Hub объявили о проведении хакатона по разработке программного обеспечения на основе BPM/CRM системы.

Руководствуясь внутренними потребностями в повышении качества учетной и аналитической функций в ТОО «ЕвразианТек», в повышении уровня централизации и управляемости процессами всех структурных подразделений за счет унификации учетных процессов, в создании единого информационного пространства с возможностью тиражирования для поддержания унифицированных учетных бизнес-процессов и сокращении и оптимизации затрат на обслуживание, техническое сопровождение и поддержание разрозненных автоматизированных информационных систем, принято решение о проведении работ по экспресс-обследованию и созданию прототипа автоматизированной учетной системы на базе программного продукта BPM/CRM системы и внедрении программного обеспечения в компании. Решение должно быть предоставлено в виде прототипа.

Условия конкурса представлены на сайте Astana Hub.

Организатор — ТОО «ЕвразианТек»
+7 (708) 899-37-91, (701) 960-11-44

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