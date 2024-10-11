vivo V40: Высококачественный и долговечный смартфон с оптикой Pioneer ZEISS для профессиональных портретов

Новинка сочетает в себе камеру на базе ZEISS, первоклассный дизайн и непревзойденную долговечность.

Сегодня ведущая мировая технологическая компания vivo представила его новый смартфон — vivo V40, который открывает новые горизонты в мобильной портретной съемке. Разработанная в сотрудничестве с компанией ZEISS, профессиональная портретная система V40 предлагает пользователям возможность создавать великолепные портреты и видеоролики кинематографического уровня.

Смартфон выделяется не только своей камерой, но и мощным аккумулятором на 5500 мАч, что делает его самым компактным устройством vivo на сегодняшний день. Элегантный и легкий, V40 также радует глаз качественным изогнутым 3D-экраном с высокой частотой обновления в 120 Гц. Максимальная яркость достигает 4500 нит, что на 60,7% выше, чем у предыдущего поколения. Это обеспечивает четкое изображение даже при ярком солнечном свете, надежную производительность и долговечность.

При создании V40 акцент был сделан на мощь портретной съемки, продолжительное время работы от аккумулятора и стильный дизайн. Этот смартфон — не просто устройство, а верный компаньон, который улучшает вашу цифровую жизнь.

Камера V40 разработана специально для портретной фотосъемки. Функция ZEISS Cinematic Video Bokeh позволяет пользователям снимать видео с эффектом овального боке, похожим на кино, и соотношением сторон 2:39:1, что создает классическую эстетику кино. Кроме того, V40 позволяет пользователям запечатлеть каждую деталь с помощью 50-мегапиксельной основной камеры ZEISS OIS2, оснащенной 1/1,56-дюймовым сенсором Samsung ISOCELL GNJ с диафрагмой F/1,88 для улучшения светопоглощения, обеспечивая четкие портреты даже в условиях низкой освещенности. Мощная оптическая стабилизация изображения (OIS) уменьшает размытость, обеспечивая неизменно резкие и яркие изображения.

V40 — идеальный выбор для любителей портретной фотографии. Множество эффектов боке и AI Aura Light Portrait помогут создать поразительные снимки даже в условиях недостаточной освещенности.

С толщиной всего 7,58 мм и задней камерой в виде кольца Gemini V40 производит впечатление роскошного аксессуара. Он доступен в двух красивых цветах: «лунный белый» и «титановый серебристый».

Благодаря мощной платформе Qualcomm Snapdragon и 12 Гб оперативной памяти, V40 обеспечивает плавную работу приложений. Аккумулятор с быстрой зарядкой 80 Вт позволяет оставаться на связи целый день.

vivo V40 — это флагман, который сочетает в себе инновации и элегантность. Для профессиональной портретной съемки он станет идеальным помощником.