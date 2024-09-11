SEO-рейтинг казахстанских банков: кто в лидерах?

Специалисты инновационного digital-хаба Wunder Digital проанализировали поисковые запросы казахстанцев, чтобы выяснить, какие банки страны лучше всего работают с SEO.

Команда составила рейтинг, который показывает лидеров в этой сфере, а также сравнила июльские данные с апрельскими. Прежде чем приступить к анализу, команда SEO-отдела выполнила пул работ: собрала ключевые слова и создала семантическое ядро; выбрала наиболее релевантные запросы и кластеризировала их; проанализировала результаты поиска 20 крупнейших банков страны. При вычислениях учитывали общую видимость с учетом веса поисковых систем: 18% — Яндекс, 82% — Google.

Общая видимость: кто в десятке лучших?

«ЦентрКредит» стабильно лидирует: банк сохраняет первое место в рейтинге, причем с увеличением видимости за последние месяцы (с 84,53% в апреле до 86,34% в июле). Заметный рост также показывают Bank RBK и Eurasian Bank. В апреле Bank RBK был на шестой позиции (35,70%), в июле — поднялся на вторую (55,03%). В свою очередь Eurasian Bank занимал девятое место с 23,82%, а теперь — четвертое с 49,91%. Скачок, но, увы, вниз, совершил First Heartland Jusan Bank: со второго места в апреле (58,46%) он опустился на седьмую позицию (34,87%).

Данные по всем банкам представлены в таблице.

Видимость сайтов банков в Google

В июле «ЦентрКредит» сохранил лидирующую позицию с небольшим улучшением видимости (+1,21%). Рывок вперед совершил Bank RBK, переместившись с шестого места на второе (в апреле — 38%, в июле — 59,48%). А также Eurasian Bank: поднялся с девятой строчки на третью (с 26% до 57,94%). Однако за последние месяцы наблюдается общее снижение видимости сайтов банков в Google, включая First Heartland Jusan Bank (-27,86%), Home Credit Bank (-11,92%), Halyk Bank (-3,58%) и др.

Видимость сайтов банков в Яндекс

Банк «ЦентрКредит» занимает первое место с видимостью 77,84%. Home Credit Bank (63,74%) и Bereke Bank (61,07%) также имеют высокие показатели и находятся в одном диапазоне, конкурируя между собой. При этом Home Credit Bank значительно увеличил свои показатели с апреля (+18,74%). Замыкают десятку лучших First Heartland Jusan Bank, Банк ВТБ и ForteBank: они имеют относительно низкий уровень видимости в Яндексе.

Подытожим

— Банк «ЦентрКредит» является абсолютным лидером по видимости в поисковых системах, значительно превосходя конкурентов.

— У ряда банков наблюдается существенный разрыв между видимостью в Google и Яндекс. Например, у Halyk Bank видимость в Google составляет 56%, в то время как в Яндекс — лишь 26%. А Home Credit Bank демонстрирует высокую видимость в Яндекс (64%) при сравнительно низких показателях в Google (20%).

— Несколько банков, таких как CitiBank, Al Hilal и Bank of China Kazakhstan, не имеют видимости ни в одной из поисковых систем, что свидетельствует о проблемах с их онлайн-присутствием. Им специалисты Wunder Digital рекомендуют укрепить свои позиции за счет тщательной и комплексной работы над SEO-продвижением.