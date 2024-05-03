HUAWEI nova 12s: стиль и мода с отличными характеристиками

HUAWEI — известный бренд в индустрии смартфонов, славящийся своим передовым дизайном и технологиями.

Именно поэтому новинки производителя всегда крайне интересны. Сегодня у нас на обзоре свежий девайс от HUAWEI, который был представлен совсем недавно. HUAWEI nova 12s — смартфон среднего ценового сегмента, обладающий, тем не менее, отличными характеристиками и привлекательным дизайном.

Внешний вид и дизайн

Первое, чем сразу удивляет HUAWEI nova 12s, когда его достаешь из коробки — это легкость устройства при вполне приличных размерах: 161,3×75×6,9 мм, а вес всего 168 гр. Корпус модели полностью пластиковый, с плоскими дисплеем и задней панелью, а также прямыми боковыми гранями, которые опоясывает матовая рамка. Он тонкий, удобно лежит в руке.

А следующий примечательный момент — дизайн задней крышки, какого не ждешь от смартфона не топового сегмента. Цветовых решений у HUAWEI nova 12s три. В белом и синем исполнении новинка получила деликатно переливающиеся «морозные» узоры на задней крышке, версия же в черном цвете более лаконична. Поверхность задней крышки тактильно приятная, слегка шероховатая. На ней не остается отпечатков пальцев. К слову, у блока камер, которые расположились сбоку, есть свое название — дизайн «звездное орбитальное кольцо». Основную камеру обрамляет серебристая рамка с гравировкой названия серии HUAWEI nova.

С точки зрения расположения элементов управления и портов на корпусе все привычно: справа клавиши управления громкостью и включения, на верхнем торце мультимедийный динамик и микрофон, на нижнем — разъем USB-C с поддержкой OTG, слот для двух nano-SIM карт (обе могут работать на 4G, а вот 5G тут нет), микрофон и стереодинамики, выдающие отличный звук. На клавише питания имеется небольшая красная полоска — фирменная черта серии.

Дисплей

Новинка получила большой 6,7-дюймовый OLED-дисплей с возможностью отображения более 1 млрд цветов, поддержкой HDR и частотой обновления 120 Гц. Частота обновления у новинки адаптивная, и если выбрать в настройках опцию «динамический», будет использоваться тот параметр, который соответствует текущим задачам. Еще одно отличное решение — умное разрешение экрана. Смартфон будет изменять разрешение, подстраиваясь таким образом под контент и энергопотребление. Все это помогает экономить заряд батареи.

За счет того, что рамки вокруг дисплея очень узкие и симметричные, кажется, что их совсем нет. Благодаря отличному соотношению площади экрана к корпусу (более 89,5%), разрешению 1084×2412 точек и плотности пикселей 395 ppi дисплей обеспечивает отличное изображение, а также плавностью работы. Эффект погружения в картинку усиливается во время просмотра фильмов или в играх. В настройках дисплея можно выбрать один из нескольких цветовых режимов, присутствует и ручная регулировка температуры цвета. Кроме того, у модели экран нового поколения, обладающий отличной яркостью. На солнце экран не слепнет, картинка хорошо видна. Производитель позаботился и о безопасности — «из коробки» на дисплей уже нанесена защитная пленка.

В нижней части экрана расположился дактилоскопический сканер, который работает точно и быстро. Присутствует и разблокировка по лицу — фронтальная камера находится сверху дисплея, по центру. Над объективом расположен разговорный динамик.

Начинка и производительность

В сердце HUAWEI nova 12s — чипсет Qualcomm Snapdragon 778G 4G с 6-нм архитектурой и восьмиядерный процессор (4×2,4 ГГц Kryo 670 и 4×1,8 ГГц Kryo 670), обеспечивающие эффективную многозадачность и бесперебойную работу. За графику отвечает Adreno 642L. У смартфона иметь 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб встроенной. Работает он на операционной системе EMUI 14. Здесь важно упомянуть, что сервисов Google Play в смартфоне нет. Зато у модели предустановлены различные сервисы от Яндекс и привычные приложения экосистемы HUAWEI.

В настройках HUAWEI nova 12s можно выбрать темную или светлую тему оформления. Можно также отрегулировать масштаб отображения изображений и размер шрифта (привычная для андроидофонов история). В новой версии прошивки EMUI 14 появились динамические темы, а также хороший выбор настроек для функции Always On. Помимо предустановленных вариантов заставок для заблокированного экрана пользователю теперь предлагается выбрать их в специальном магазине — есть как платные, так и бесплатные варианты.

Емкость батареи вполне на уровне — 4500 мА/ч, присутствует технология быстрой зарядки. В комплекте идет адаптер на 66 Вт, который позволяет зарядить смартфон с 0 до 100% за полчаса. Время автономной работы комфортное — смартфон продержится полный день при привычной обычному пользователю интенсивности работы с устройством.

С точки зрения беспроводных технологий тут все стандартно: Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, NFC. Для геолокации используются GPS, GLONASS, Beidou, Galileo и QZSS.

Блок камер

В HUAWEI nova 12s предусмотрено все для того, чтобы пользователь остался доволен снимками, которые делает устройство. Здесь реализована система из трех объективов:

— Фронтальная камера на 60 Мп с ультраширокоугольным модулем Multi-Vision, автофокусом и диафрагмой f/2.4.

— Основной широкоугольный объектив на 50 Мп с лазерной автофокусировкой и фазовым автофокусом.

— Ультраширокоугольный макромодуль на 8 Мп с диафрагмой f/2.2.

Опция Gyro-EIS для стабильной съемки и записи видео в 4K поддерживается как передней, так и задней камерой. Есть также 10-канальный датчик цветовой температуры, отвечающий за более точную цветопередачу, и лазерный датчик для автофокусировки.

Фронтальная камера предлагает три режима съемки, которые переключаются автоматически — смартфон определяет, сколько человек находится в кадре, и в зависимости от этого выбирает нужный параметр. И здесь очень заметен ориентир новинки на блогеров и создателей контента: селфи-камера умеет снимать в режиме «Видеоблог», когда задействуется и основной и фронтальный объектив.

У основной камеры так же три режима съемки, включая широкоугольный. Есть также опция макросъмки, за которую теперь отвечает основная камера. В настройках также можно включить съемку с искусственным интеллектом. В целом, хотелось бы отметить, что комбинация задних камер показала себя с наилучшей стороны — снимки получаются красочные, объемные и детализированные, с правильной фокусировкой и хорошим размытием фона.

Заключение

HUAWEI nova 12s — отличный гаджет с хорошей начинкой и характеристиками, отвечающими большинству требований современных пользователей. У него привлекательный дизайн, впечатляющий дисплеем, высокая производительностью и целый набор полезных функций для фотосъемки. Кому-то может не хватить отсутствия беспроводной зарядки или защиты от пыли и влаги. Однако стоит вспомнить, в каком ценовом сегменте вышел этот смартфон — параметры HUAWEI nova 12s превосходят множество его конкурентов с сопоставимой ценой. Так что, определенно, эта модель будет отличным выбором.