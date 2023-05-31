ASUS Zenbook S 13 OLED: как сделать тоньше тонкого?

Сама компания позиционирует устройство как «Самый тонкий ноутбук с OLED-дисплеем» — его толщина 1 см при весе 1 кг.

С точки зрения потребителя, в подавляющем большинстве? разница в дизайне между разными производителями не так заметна. Но если продукт все-таки выделяется из массы — это дает производителю невероятные преимущества. При этом, среди производителей борьба идет за миллиметры и их доли. Но физические размеры — это только фронт-энд. Настоящая драма развивается там, за ширмой, где «хотелки» сталкиваются в смертном бою с аппаратными ограничениями. Даже если этот фокус и удастся, получится все-таки прыгнуть выше головы, вы получите красивый, но «горячий» (от слова температура) лэптоп — гарантированного завсегдатая ремонтных дел мастеров.

И вот вся эта предыстория и беллетристика — не просто так. Лучшее решение — это идеально сбалансированное, отвечающее требованиям аудитории, на которую оно, собственно, и ориентировано. Именно такие устройства получают дизайнерские награды. Взять, к примеру, тот же ASUS и Red Dot. Это очень известная дизайнерская премия. В копилке у ASUS аж 715 таких наград! Еще одна не менее авторитетная дизайнерская премия iF Design — у ASUS их 126. Или CES Innovation Awards — тут таковых 83.

ASUS Zenbook S 13 OLED — это еще одна возможность пополнить этот список. Хотя, забегаем вперед.

1 кг и 1 см

Сама компания позиционирует устройство как «Самый тонкий ноутбук с OLED-дисплеем» — его толщина 1 см при весе 1 кг. Это так, для затравки, чтобы включить воображение. Собственно, на этом можно было бы ставить точку. Но дальше будет тоже интересно.

Итак, про матрицу вы уже поняли — это тонкорамочный OLED-дисплей с диагональю 13,3 дюйма, соотношением сторон 16:10, разрешением 2,8К (WQXGA –2880×1800) и поддержкой расширенного динамического диапазона HDR. Все это при уровне контрастности 1000000:1 и сверхнизком времени отклика в 0,2 мс. Это сильно ниже, чем у классических ЖК. Ядро нового дисплея — технология ASUS Lumina OLED, которая отличается точностью цветопередачи (валидация точности цветопередачи Pantone плюс сертификат расширенного динамического диапазона VESA Display HDR TrueBlack), интеллектуальными функциями настройки изображения и повышенной надежностью (в списке конкретных технологий — выбор цветового пространства дисплея (от sRGB до DCI-P3), цветовые профили ASUS Tru2Life, режим энергосбережения OLED). Кроме того, как отмечают в ASUS, Lumina OLED характеризуется сниженным на 70% излучением синего света. Разумеется, есть и функции защиты OLED-панели от выгорания (сдвиг пикселей, скринсейвер MyASUS и т. д.).

Сердце ASUS Zenbook S 13 OLED — энергоэффективный процессор Intel Core 13-го поколения (платформа Intel Evo). Оперативной памяти — до 32 Гб (LPDDR5), накопитель SSD — 512 Гб или 1 Тб (PCIe 4.0 G3 или G4 Performance SSD).

Кстати, может, опять забегаем вперед, но отметим, что в компании считают, что ASUS Zenbook S 13 OLED — это еще и один из самых экологичных продуктов из представленных на рынке в своей нише. Здесь достаточно широко применяются вторично переработанные материалы, такие как экологичная упаковка, да и само производство является энергоэффективным. Вот детали, чтобы не быть голословным. Вторично переработанных материалов в ASUS Zenbook S 13 OLED: до 50% пластика, до 50% алюминия, до 90% сплава магния и алюминия (верхняя крышка корпуса), 100% упаковки — переработанная бумага и картон (без использования пластика и клеящих веществ). Кроме того, при производстве печатных плат не применяются галогены, а при изготовлении покрытия из алюмооксидной керамики не применяются токсичные электролиты, только вода. Интересно, что в ASUS даже замерили углеродный след при производстве UX5304 — он ниже почти на 50%, чем в среднем по отрасли, при этом, ASUS ставит задачу выйти в перспективе на нулевой баланс. Понятно, что для этого потребуется широкое использование возобновляемой энергии.

Несколько слов о материале покрытия корпуса. Это алюмооксидная керамика Plasma Ceramic Aluminum (тоже что-то новенькое), нанесенная на поверхность методом плазменной керамизации. Пока речь идет только о варианте в темно-серой отделке — Basalt Grey. Это покрытие устойчиво к отпечаткам пальцев, загрязнению, износу, матовое и приятное на ощупь. В темно-синем варианте — Ponder Blue — используется классическая отделка анодированием алюминия.

Его Величество Дизайн

Здесь мы будем говорить не только про дизайнерские находки, но и аппаратно/программный дизайн. Начнем с того, что дисплей оборудован экранным шарниром ErgoLift с раскрытием на 180 градусов. В открытом состоянии ErgoLift приподнимает ноутбук на несколько градусов, обеспечивая значительно более высокий комфорт при работе с клавиатурой, также это плюс для охлаждения и для более качественного звучания аудиосистемы. Это и правда, очень удобно — действительно, настоящая дизайнерская находка.

Клавиатура (мембранная) обладает увеличенным шагом — примерно так же, как и у клавиатур настольных ПК — 1,4 мм. То же касается тачпада ErgoSense — он имеет размер несколько больше привычного, и настроен оптимальный ход нажатия для щелчка. Кроме того, он оснащается гидрофобным и олеофобным покрытием. В целом эта группа исполнена просто замечательно. Тем, кто действительно создает контент, такое исполнение блока понравится.

Пару слов о звуке. Учитывая современные требования ко встроенному звуку, который сильно эволюционировал со времен Covid-19, в ASUS Zenbook S 13 OLED реализована весьма интересная система интеллектуального шумоподавления ASUS AI Noise-Canceling с массивом микрофонов, которые заметно улучшают пользовательский опыт в режиме видеоконференций. Ну и динамики — аудиосистема сертифицирована harman/kardon. Основательно поработали в ASUS и над веб-камерой, которую оснастили элементами искусственного интеллекта. Тут и быстрая аутентификация с функцией Windows Hello, и отслеживание глаз пользователя, и размытие заднего плана, и коррекция освещенности.

С инженерной точки зрения тоже есть интересные подходы. Так, в ASUS изменили разводку печатной платы, уменьшив ее размер аж на 15%. Благодаря освободившейся площади удалось увеличить размеры системы охлаждения и ее производительность с 15 до 20 Вт. Это кажется не так много на первый взгляд, но 5 Вт для мобильного процессора — это почти 20%. Так что тут эффект не заставит себя ждать. Добавим опцию быстрой подзарядки — 70% менее, чем за 50 минут, плюс то, что Zenbook S 13 OLED можно подзаряжать и от мобильного аккумулятора, и даже от зарядного устройства смартфона. К слову, ASUS Zenbook S 13 OLED протестирован по военному стандарту надежности MIL-STD 810H и полностью ему соответствует.

Посмотрим на интерфейсы: 1x USB 3.2 Gen2 Type-A, 2x Thunderbolt 4 с поддержкой дисплея/питания, HDMI 2.1, 3,5 мм комбинированный аудиоразъем, а также карт-ридер MicroSD. В целом выглядит очень неплохо.

Самое важное

Очевидно, что ASUS со своим Zenbook S 13 OLED удалось сказать очередное новое слово в отрасли. Слово, к которому будут стремиться и другие производители — это сильный продукт как с точки зрения дизайна, так и с точки зрения начинки и инноваций. Обратная сторона — физические размеры — толщина в 1 см сильно ограничивает возможности размещения интерфейсов. Собственно, вопрос интерфейсов — это единственный вопрос к Zenbook S 13 OLED, хотя, очевидно, что взвешенный компромисс все же получился.

Другие инициативы, вроде экологических, тоже, вероятно, не пройдут мимо просвещенной публики — это сейчас очень приветствуется.

Но за все нужно платить. ASUS Zenbook S 13 OLED — продукт явно недешевый, рассчитан на состоятельную аудиторию. В ASUS и не пытаются играть словами — премиум-продукт стоит так, как и стоит — ни больше, ни меньше. А вот когда массово подтянутся другие производители… Впрочем, это, вероятно, будет еще не очень скоро.

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