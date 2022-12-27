Премиальный бизнес-ультрабук: стильный и мощный Lenovo Yoga Slim 7 Pro

Разработчики Lenovo представили мобильный, гибкий, тонкий и быстрый ультрабук. Делимся впечатлениями!

Долго не могла определиться, что мне удобнее использовать для работы: мощный, но тяжелый ноутбук, который справится с любой рабочей задачей, или слабенький, но зато легкий планшет, который не составит труда везде с собой носить. Разработчики Lenovo решили данный вопрос, представив мобильный, гибкий, тонкий и быстрый ультрабук Lenovo Yoga Slim 7 Pro, который сочетает в себе абсолютно противоположные функции и претендует на место незаменимого помощника в рабочем арсенале.

Главная фишка ноутбука — 45-ваттный процессор AMD Ryzen 5000, такой же как ставят в игровые ноутбуки, до 16 потоков! Вот только самый лёгкий игровой ноутбук с таким процессором весит на 300-400 грамм больше (а это 25-30% веса!). Ноутбук с таким процессором легко «переварит» любые тяжёлые файлы и таблицы, базы данных, многодорожечную запись и воспроизведение на концертах, монтаж и прочее — разница между этим 45-ваттным процессором и теми 15-ваттными вариантами, которые ставят в другие буки — огромная. Это другой уровень производительности, при этом не теряется автономность — такие процессоры — это лучшее из двух миров. Когда надо — мощные, а когда надо — долгоиграющие. Кстати, там ещё графика Radeon, которая позволит играть в соревновательные игры, и даже в что-то из последних крутых блокбастеров — смотря какие настройки поставить.

Производительность и автономность

Компания Lenovo давно прописала линейку Yoga Slim в своей коллекции продуктов как постоянную. Все новые модели похожи между собой ультрамобильностью, тонким изящным корпусом и гармоничным устройством деталей. Но Yoga Slim 7 Pro отличился полноценным мощным 8-ядерным процессором AMD Ryzen 7 5800H. Данный процессор сориентирован на крупные игровые ноутбуки и является хорошим подспорьем AMD Ryzen 9 4900H и Core i7-12650H.

Список профессиональных задач, на который способен новый Yoga, расширился. Приписка «pro» в названии, кстати, нам об этом сообщает. В устройство установлен емкий аккумулятор, что позволяет сохранять продуктивность в течение 9 часов автономной работы средненагруженной занятости.

В режиме веб-серфинга Yoga Slim 7 Pro выдержал полноценный день. С просмотром Full HD-видео (1080) с максимальной громкостью время сократилось до 7 часов. На полную зарядку аккумулятора ушло около 1,5–2 часов.

Удивляет, что в таком компактном и тонком ноутбуке используется мощный процессор Ryzen 7 5800H, а не его ультрамобильный собрат Ryzen 7 5800U с пониженной частотой и TDP 15 Вт. 7-нанометровый техпроцесс позволяет ставить мощные процессоры куда угодно. Литера H в названии процессора обозначает, что процессор мощный и предназначен для игр, работе с тяжелыми файлами и программами. А литера U обозначает, что проц в первую очередь энергоэффективный и подходит для офисных задач.

Во время тестирования на максимальных нагрузках Lenovo Yoga Slim 7 Pro дал нам понять, что парень он не промах и готов пойти в самый виртуозный бой с рутинными задачами в любое время. Ничем не напугать нашего героя. Да, число в 6018 баллов порадовало глаз и заставило сердце биться сильнее. Благодаря сложному кулеру с двумя тепловыми трубками, ведущими к двум тепловым радиаторам, исполнительная нагрузка не спровоцировала нагрев процессора.

Напомню, что прогон в бенчмарке PCMARK 10 — это комплексное испытание для ноутбуков офисной категории. Во время работы программы задействуются все возможные манипуляции в самом «хардкорном» виде. Наш ультрабук при этом остается бесшумен.

Если говорить о чистой производительности, то процессор AMD Ryzen 7 5800H показал отличные результаты в таких дисциплинах, как CINEBENCH R23, Corona 1.3 Benchmark, а также в связке с графикой AMD Radeon (семейства Cezanne) существенно опережает ближайших конкурентов в лице процессоров Intel Core i9-9880H и Intel Core i7-1165G7. Такой мощный гибридный процессор требует тщательного подхода к разработке и интеграции системы охлаждения. Максимальные температуры, которые были зафиксированы в дисциплине 3DMARK CPU Profile, составили 95 градусов. При этом процессор не «падал» в режим тротлинга, что хорошо скажется на производительности процессора под нагрузкой. С учетом компактных размеров и особенностей форм-фактора корпуса ноутбука, баланс между производительностью и охлаждением, считаю, был достигнут.

По результатам тестирования связки процессора AMD Ryzen 7 5800H и видеочипа AMD Radeon в дисциплине 3DMARK TIME SPY делаю вывод о том, что на данном ноутбуке можно с комфортом играть в современные игры на минимальных и средних настройках графики. Для данного класса устройств это является прекрасным результатом!

Корректировать настройки Lenovo Yoga Slim 7 Pro возможно через фирменное приложение Lenovo Vantage. Утилита имеет ряд интеллектуальных технологий, таких как, например, совместная работа камеры и датчика присутствия. Устройство самостоятельно отключает видео или вовсе блокируется, если хозяин отошел от него. Для работы подобных функций нужно включить Windows Hello.

Комплектация, конфигурация и дизайн

По-моему, производители современных ноутбуков — хорошие игроки в тетрис. Они нашли идеальную формулу укладки комплектующих: прочно и безопасно уложены детали и само устройство; экономично использовано пространство в коробке; небольшой расход материалов упаковки. Мой внутренний перфекционист радуется, как ребенок!

В комплекте аккуратно сложены адаптер питания на 95 Вт весом примерно 300 г с двумя кабелями и инструкция по эксплуатации.



Ультрабук одет в теплый тканевый чехол, к которому липнет все, что прикасается. Зато он хорошо чистит корпус от отпечатков пальцев.

Дизайн выполнен в духе минимализма и практичности. Что из себя представляет внешний вид Lenovo Yoga Slim 7 Pro простыми словами: две тонкие алюминиевые панели корпуса соединили одним толстым шарниром. Покрытие корпуса матовое, немаркое. На фотографиях отпечатки пальцев отражаются, однако в реальности их почти не видно. У нас на обзоре экземпляр светло-серого цвета, но еще есть темно-серый вариант.

Вдоль шарнира находится длинная прорезиненная ножка. На противоположной стороне по углам размещены две более короткие ножки. По сравнению с длинной верхней, они более плоские. Это сделано для того, чтобы корпус был слегка приподнят. Такое положение делает более удобной работу на клавиатуре и улучшает качество охлаждения, которое проходит через перфорированную полоску вдоль корпуса.

Сам корпус чуть толще, чем в других моделях Lenovo Yoga. Форма не однородная: в глубине панель корпуса толстая, а к внешним углам плавно сужается. Поверхности не скрипят и не имеют дефектных щелей.

При закрывании крышка по углам фиксируется магнитами. Это не мешает спокойно открывать ее одной левой и уложить на стол на 180 градусов. Однако тут есть нюанс. Весь корпус подпрыгивает при открытии верхней панели и все равно приходится подключать вторую руку, чтобы его удержать.



Качественные гладкие винты необычной формы.



Ультрабук имеет эффектный «инстаграмный» вид и вписывается в любой дизайн интерьера.

От взаимодействия с устройствами Yoga всегда получаешь особенное эстетическое наслаждение. После вскрытия коробки я долго вертела корпус в руках и примеряла на своем рабочем месте. Вес у него маленький, всего 1,4 кг. Благодаря компактному размеру 312,4×221,1×16,9 мм ультрабук вписывался в любое пространство моего дома и офиса. Убирать кружку с остатками чая со своего рабочего места я не в силах, поэтому к выбору новых устройств подхожу с особой тщательностью. Место надо экономить!



Слева парочка разъемов USB Type-C, которые можно использовать для зарядки, и индикатор подключения к электричеству.



С правой стороны — классический разъем Type-A 3.1 Gen 1, разъем для наушников 3.5 мм и кнопка включения.



Красивая металлическая бирка с логотипом Lenovo

Клавиатура и тачпад

Полноразмерная клавиатура украшена мягкой белой двухуровневой подсветкой. Ход клавиш короткий с заметным клацаньем. Звучание приятное, реагирует на нажатие быстро.

Некоторые значения клавиш смиксованы, это можно увидеть на кнопках со стрелками. Где-то все равно пришлось сэкономить место, иначе такой продуманной компактности не бывать. Размер клавиш составляет 16×15 дюймов, а расстояние между ними 3,5 мм.

Тачпад размером 12×7 см можно назвать объемной площадкой для манипуляций. Для такого миниатюрного устройства он реально выглядит большим. Реакция отменная, нижняя часть имитирует две кнопки мыши.

Экран

Насколько мне известно, Yoga Slim 7 Pro доступен и с OLED-экраном. Нам же досталась IPS-панель. Разница небольшая, но, если вам нужно как можно больше яркости — стоит выбрать OLED.

Частота обновления IPS-матрицы 90 Гц. Это основной показатель плавности картинки.

Экран имеет высокое разрешение 2880×1800 точек и цветовой охват 100% sRGB. Писатели, журналисты и копирайтеры в офисных программах и текстовых документах будут чувствовать себя ну очень комфортно. С 400 нит яркости глаза будут расслаблены. Экранное стекло, по утверждению производителя, устойчиво к появлению царапин. Это не так актуально, как со смартфонами, но тем не менее…

Ставшей уже распространенной шторки для прикрытия камеры не предусмотрено, так что будем пользоваться проверенным дедовским способом заклеивания скотчем.

Отмечу самые яркие достоинства устройства:

— без сомнений, первое, что невольно отмечаешь при знакомстве с Lenovo Yoga Slim 7 Pro — утонченный дизайн. Наиприятнейшие впечатления от тактильного взаимодействия;

— второе достоинство — это экран. Он без преувеличения поднимает настроение яркостью и качеством цветопередачи;

— производительный «камень». Процессор AMD Ryzen 7 5800H — это неожиданный для ультрабуков прыжок на несколько уровней вверх по мощности исполнения многоступенчатых действий;

— ювелирное исполнение всех деталей. Я разглядывала каждый миллиметр — придраться было не к чему;

— легкий, тонкий, но прочный корпус;

— чувствительная клавиатура и тачпад;

— широкий диапазон яркости с высоким коэффициентом контрастности;

— есть возможность заменить SSD-диск;

— 16 Гб оперативной памяти — это более, чем достаточно.

Недостатки, конечно, тоже есть, как и во всех даже самых дорогих продуктах:

— к клавиатуре и расположению ключевых клавиш нужно привыкнуть;

— при подъеме верхней панели, нижняя тянется наверх и не фиксируется плотно на поверхности;

— забор холодного воздуха происходит только снизу, поэтому желательно использовать дополнительную подставку.

С момента распаковки стало понятно, что Lenovo Yoga Slim 7 Pro — это устройство особенное. Не для всех. Менее требовательный пользователь не станет заглядываться на премиум-сегмент, потому что внешний вид не является для него обязательным условием, да и энергоресурсными программами он не пользуется. Зачем ему это? А для рутинных задач можно подобрать нечто простенькое и раза в два дешевле.

Lenovo Yoga Slim 7 Pro создан для тех, кто видит красоту в мелочах, любит к ней прикасаться, ощущать старания и заботу производителей. А теперь еще и с усиленной мощностью, благодаря работе процессора AMD Ryzen 7 5800H. Этот ноутбук однозначно претендует на место основного рабочего устройства.