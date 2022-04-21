Говорит и показывает… Logitech

Изучаем интереснейшую линейку устройств для видео-конференц-связи от именитого производителя.

Что мы видим на рынке? Во-первых, совершенно однозначно, что гибридная работа как бы «оторвалась» от пандемии, сформировавшись в самостоятельный и уже несвязанный тренд. Это означает, что она не исчезнет, когда пандемия закончится — она остается ведущим драйвером, который работодатели вынуждены принять как базовый элемент своей стратегии. Почти все опросы говорят, что удаленные сотрудники не собираются возвращаться в офис, какими бы «печеньками» их там не кормили. С другой стороны, для работодателей аргумент оставить персонал в домашнем офисе — это возросшая их эффективность. В целом, учитывая непростую ситуацию на рынке труда, даже самому консервативному бизнесу придется услышать мнение своих сотрудников, и более того — подстраиваться. Так что, удаленная работа и гибридные совещания — это надолго, привыкайте.

При чем тут видео-конференц-связь? Сегмент тесно связан с этими трендами. Об этом опосредованно говорит и статистика. К примеру, по оценке Markets and Markets, объем мирового рынка видеоконференцсвязи в 2021 году составил более $9 млрд. При этом среднегодовые темпы роста будут составлять в среднем около 20% в год. В мире есть мало рынков, которые так растут.

Ну, а если есть спрос — есть предложение. Почти все производители развили свои продуктовые ВКС-корзины и вширь, и вглубь — бизнесу требуются новые решения. Посмотрим, как все это эволюционирует на примере линейки Logitech. А тут, забегая вперед, есть на что посмотреть.

Logitech RallyBar Mini

Начнем с решения для небольших переговорных комнат.

Схема формирования изображения RallyBar Mini построена на системе с двойной камерой разрешением 4К, которая, в свою очередь, оснащена сенсором. За кадрирование отвечает технология RightSight 2 — это и создание панорамы, и изменение угла съемки. В RallyBar Mini есть одна интересная технология — интеллектуальный видоискатель, который оценивает ситуацию, «считывает» присутствующих в комнате, а также «следит» за их перемещением по комнате, оставляя картинку актуальной. Кажется фантастикой? Вовсе нет.

Отдельная история — это звук. Здесь и высококачественные диффузоры динамиков, которые «покоятся» на уникальной подвеске, поглощающей вибрации для полнодуплексного режима, а также адаптивные направленные микрофоны. Еще одна интересная технология — RightSound, которая применяется в RallyBar Mini

для интеллектуального регулирования уровня звука при воспроизведении громкой и тихой речи, а также для подавления фоновых шумов. Наконец, фазоинвертор для глубоких и сочных низких частот.

Даже такой поверхностный обзор говорит о том, что перед нами очень интересное устройство. Но дальше — больше. Во-первых, поддержка. Надо ли говорить, что RallyBar Mini поддерживает самые актуальные софтверные продукты для коммуникаций. Но это еще не все. Тут есть, к примеру, возможность подключения модульных микрофонов Rally, или облачная платформа Logitech Sync, с помощью которой можно выполнять множество действий — от мониторинга состояния подключенных устройств в помещении до статистики использования. И еще одно — у Logitech, оказывается, есть целая операционная система для управления оборудованием для видеоконференций в очень широком масштабе — CollabOS.

Наличие процессоров на борту однозначно говорит о том, что это обусловлено желанием производителя организовать работу устройства так, чтобы максимум работы выполнялось, не выходя за пределы устройства. Грубо говоря, это такое устройство «все-в-одном», когда достаточно лишь подключить какую-то периферию для обеспечения его функционирования. Чуть позже мы еще не раз убедимся в том, что это так.

Logitech RallyBar

Ну, если есть «mini», то есть и следующее по уровню решение — RallyBar, которое нацелено на сегмент средних переговорных комнат.

Во многом RallyBar по своей технологической начинке является эволюцией RallyBar Mini. Но если заглянуть глубже, то всплывут родственные связи с предтечи — Logitech MeetUp, которая, в свое время была принята рынком очень хорошо.

Итак, камер в RallyBar две. Благодаря им, а также упомянутой ранее технологии RightSight 2, у RallyBar есть два режима. Первый — Speaker View, в котором система фокусируется на активном спикере, второй — Group View, где, как понятно из контекста — акцент делается на всех присутствующих. Есть и смешанный интеллектуальный режим, когда и Speaker View, и Group View работают в паре.

Матрицы — 4K, имеется оптический зум 5 крат, цифровой — 15. Опять-таки, по аналогии с RallyBar Mini есть широкоугольная камера-видоискатель, которая оценивает ситуацию в комнате, «считает» присутствующих, а также «следит» за их перемещением, оставляя картинку актуальной. Звук по аналогии усовершенствован, микрофоны чувствительнее.

Что еще? Облачная платформа Logitech Sync, операционная система для управления оборудованием для видеоконференций CollabOS и поддержка модульных микрофонов Rally.

Logitech Rally Plus

Rally Plus ориентируется на переговорные комнаты большой площади.

Тут нужно отметить, что вызовы для инженеров в части разработки устройств для подобных задач стоят очень непростые, поэтому так важна модульность. Сам модульный принцип хорош тем, что позволяет создавать системы с четко выверенными индивидуальными параметрами — под конкретные цели, задачи и помещения. И без каких-то компромиссов. В списке таковых [систем] — камера с разрешением 4К, оптическим зумом 5 крат и цифровым — 15. Колонки — это тоже отдельный модуль. Здесь и высококачественные спикеры, и фирменная технология их подвески, которая создана для поглощения вибрации в полнодуплексном режиме. Плюс фазоинверторы для низких частот. Наконец, есть тут и технологии искусственного интеллекта, которые позволяют распознавать голос, фильтруя фоновые шумы. Все это делает речь намного чище. К слову, это характерно для всей модельной линейки Rally.

Модульные микрофоны, о которых мы говорили ранее, имеют направленные адаптивные чувствительные элементы и работают в паре с функцией RightSound для автоматического выравнивания мощности и подавления шумов. Теоретически Rally Plus позволяет разместить до 7 таких микрофонов по периметру, что, конечно же, дает очень интересную «звуковую» картинку.

Разумеется, все, что мы говорили ранее в части программных возможностей для RallyBar Mini и RallyBar, остается также актуальным и для Rally Plus.

Logitech Scribe

ВКС — это не только рассмотренные системы, которые можно отнести к all-in-one, и где, фактически, из коробки вы получаете законченный функционал. Это еще и широкий спектр дополнительных устройств, которые значительно расширяют идею. Например, как в случае со Scribe — продвинутой вайтборд-камерой для конференц-залов.

Вайтборд-камера подключается по USB и совместима практически со всеми приложениями для проведения видеоконференций. Сама камера имеет разрешение 1080p (15 кадров в секунду). Из особенностей — наличие технологий искусственного интеллекта для трансляции видеоизображения участникам видеоконференции и поддержка упомянутого не раз софта Logitech Sync.

В целом, если углубится, то очевидно, что Logitech Scribe — это не только решение для бизнеса, но и для образовательного сегмента, где дефицит в недорогих визуализациях наблюдается очень остро. Все мы знаем не понаслышке о том, в какой ситуации оказалась система образования в пандемию — абсолютно не готовой к удаленной среде, фактически решающая образовательные задачи базисом прошлого века. Такие решения, как Logitech Scribe — ответ на эти вызовы.

Logitech Swytch

Конструкционно Swytch исполнен в виде Y-образного USB-разветвителя (USB-A и USB-C) плюс Plug-and-Display DisplayLink, а эта самая «Y» стилизована в названии гаджета. Это и другие приятные ништяки вроде магнитного фиксатора и органайзера для кабелей делают Swytch обязательным девайсом для любой видео-конференц-комнаты.

Но если посмотреть несколько шире, то Swytch фактически реализует идею BYOD (Bring Your Own Device) для ВСК — ваш собственный лаптоп с помощью этого устройства превращается в полноценную видео-конференц-систему.

Logitech Tap

Еще одно полезнейшее устройство для ВКС, которое представляет из себя контроллер управления видеоконференциями, оснащенный 10-дюймовым сенсорным экраном с олеофобным покрытием и сенсором движения.

Что может Tap? Переключать микрофоны, управлять камерой в ручном режиме, создавать конференции и добавлять участников. Есть возможность подключать внешние устройства к контроллеру по HDMI и проводить презентации. С Logitech Tap совместимы практически все устройства, рассмотренные выше.

TapScheduler

Это устройство — как вишенка на торте: если у вас идеальная переговорная комната/видео-коференц-рум, то планировщик Tap ненавязчиво добавляет последний штрих в эту идиллию. Оснащенный сенсорным дисплеем, этот девайс позволяет просматривать информацию о встрече, резервировать помещение для срочных или плановых совещаний. При этом панель легко интегрируется с ведущими решениями для бронирования залов. Визуализация статуса комнаты (занято/свободно) реализована с помощью информативного LED-индикатора, который видно издалека. Девайс, как и следовало ожидать, — часть экосистемы ВКС, и интегрируется посредством Logitech Sync.

Вместо послесловия

Logitech создал максимально полную экосистему решений для ВКС. При этом, не просто предложил какие-то разрозненные девайсы, а устройства, которые могут быть объединены в единое пространство, своего рода, сеть, для получения более высокой отдачи от ВКС. Да, именно так, оборудовать комнату качественными решениями стоит недешево. И такое оборудование должно эффективно использоваться. Это аксиома.

Второй момент — модульность. В старших решениях Logitech это прослеживается особо — модульность принята за основу. И это абсолютно правильно, так как это, по сути, единственный вариант обеспечить качественный звук и видео для средних и больших помещений. Очевидно также, что все остальные производители в этом сегменте будут так же развиваться именно в эту сторону.

Третье — развитое ПО. Выше мы уже отметили этот момент. Но следует добавить, что мало кто из производителей пошел глубже, например, в сторону целой операционной системы, которая могла бы стать ядром офиса в том понимании, в котором это видят в Logitech — ядром, на которое можно «навешивать» другие задачи, пусть и несколько дистанцированные от ВКС. В общем, время покажет, во что это все вырастет.