ASUS ZenBook 13 OLED UX325 — легкость и автономность

У нас на обзоре модель с экраном 13,3 дюйма — самый компактный из новой линейки ультрабуков ZenBook.

Изящность и элегантность, компактность и легкость — такими эпитетами я бы вкратце охарактеризовала новинку от ASUS. Ультрабук ZenBook 13 OLED UX325 отличается ярким OLED-дисплеем, легким весом, оснащен процессорами Intel Core 11-го поколения и облачен в тонкий, но очень прочный металлический корпус. Признаться, тестировать его было — одно удовольствие!

Итак, на обзоре у нас модель с экраном 13,3 дюйма — самый компактный из новой линейки ультрабуков ZenBook. Его толщина всего 1,4 см в самом широком месте, а вес составляет 1,14 кг. Для тех, кто по роду занятий часто вынужден перемещаться по городу или стране, такой девайс — просто находка. Помимо удобных габаритов, ноутбук имеет вполне достойные технические характеристики.

Один из главных плюсов этой модели от ASUS — дисплей, сделанный по технологии OLED. Именно он позволяет полномасштабно использовать ноутбук в сфере дизайна, обработки фото, создания видео и графики. Ниже я подробнее расскажу обо всех возможностях OLED-матрицы.

Комплектация стандартная: в коробке из плотного картона расположено само устройство, обернутое в стильный тканевый чехол, зарядное устройство, переходник Type-C, документация.

Дизайн корпуса

Дизайн ZenBook все так же хорош, ведь фирменный стиль этого бренда — минимализм и лаконичность. Новая модель продолжает тренд на уменьшение размеров и увеличение соотношения экрана к корпусу. Лэптоп воспринимается как очень небольшое устройство: он немного длиннее и в то же время чуть уже, чем лист А4. Ширина рамки по бокам составляет примерно 5 мм и 9 мм вверху, в итоге экран занимает примерно 88% площади корпуса.

На верхней рамке располагается инфракрасная веб-камера. Она поддерживает функцию распознавания лица для входа в Windows без пароля (функция Windows Hello) и хорошо реагирует даже в условиях плохого освещения.

По бокам разместились два универсальных порта Thunderbolt 4, один USB-A, выход HDMI и картридер microSD. При этом разъема для наушников не предусмотрено, но в комплекте для них идет переходник USB-C на 3,5 мм. Кстати, заряжать устройство можно и через Type-C, используя шнур от телефона.



Левая сторона корпуса



Правая сторона корпуса



Задняя часть корпуса



Задняя часть корпуса

Ноутбук не нужно придерживать второй рукой при открывании, а в корпус встроен фирменный шарнир ErgoLift, который немного приподнимает нижнюю панель, увеличивая эффективность забора холодного воздуха системой охлаждения. Кроме того, на слегка наклонной клавиатуре удобнее работать. Крышка дисплея открывается на 160 градусов.

Корпус выполнен из легкого алюминиевого сплава, вокруг логотипа ASUS на крышке — фирменные концентрические круги. Отмечу, что на поверхности все же остаются отпечатки пальцев, но и удаляются они довольно легко с помощью специальной салфетки. При всей своей легкости крышка не продавливается при нажатии, выполнена вполне надежно и защитит ноутбук при падении.

Ноутбук подвергся внутренним испытаниям от ASUS, значительно превосходящих по своей строгости стандартные в компьютерной отрасли тесты. Что ж, маленький, но удаленький боец с честью выдержал все испытания и был запущен в серийное производство. Конечно, относиться к нему стоит бережно, но можно быть уверенным, что при вашей неосторожности он не подведет. Если, конечно, случайно не уронить его с 10-го этажа. Хотя, кто знает, может быть, он способен еще и летать?

Клавиатура и тачпад

Клавиатура в этой модели не совсем стандартная. Клавиши чуть меньше по высоте — не квадратные, традиционные для лэптопов, а прямоугольные, и немного смещены влево, из-за чего я поначалу промахивалась на одну букву. Впрочем, к расположению скоро привыкаешь. Ход традиционный для ноутбучной клавиатуры — 1,4 мм, нажатие легкое и тихое, корпус не изгибается при печати. Имеется белая светодиодная подсветка с тремя уровнями интенсивности.

Тачпад довольно большой для такого компактного корпуса, и непривычно вытянут горизонтально (соотношение сторон составляет примерно 2:1). А еще он наделен функцией NumberPad и расчерчен на цифровые сектора, заменяя правый блок цифр на основной клавиатуре. Можно пользоваться калькулятором, запустив его свайпом в верхнем левом углу, а подсветку включить нажатием в правом верхнем.

Вообще, тачпад настолько удобный и отзывчивый, что для многих действий я даже не использовала мышку. А еще он умный: даже при активации функции NumberPad встроенный алгоритм распознает, что вы делаете — вводите цифры или управляете курсором, и продолжает работать по нужному назначению.

Параметры дисплея

На преимуществах матрицы хочу остановиться подробнее. ASUS активно использует OLED-экраны в целом ряде новых моделей. Напомню, OLED расшифровывается как Organic-Light-Emitting-Diodes (англ. «органический светодиод»). Суть технологии состоит в том, что каждый пиксель дисплея представляет собой отдельный источник света. Это помогает отображать все цвета правильно и четко на каждом участке изображения. Картинка на OLED-экранах отличается идеально четкими краями и точками. Для ЖК-дисплеев подобное возможно только в очень дорогих моделях.

Насыщенные оттенки и точная цветопередача

Благодаря OLED-технологии ноутбук отличается расширенным цветовым охватом: 100% DCI-P3, 88% Adobe RGB и 100% sRGB. Все оттенки выглядят гораздо насыщеннее, чем на обычных мониторах, при этом глаза совершенно не устают даже после нескольких часов нахождения за ноутом, так как экран грамотно настроен и излучает меньше синего света.

Известно, что синий свет значительно влияет на наши биоритмы. Он отрицательно влияет на выработку мелатонина, ответственного за засыпание. В ЖК-дисплеях гаджетов пик излучаемого спектра приходится как раз на синий свет. В ноутбуках ASUS с OLED-матрицами интенсивность синего излучения снижена на целых 70%, что подтверждено сертификатами агентств TÜV Rheinland и SGS. Эффект достигается за счет сдвига спектра, а не путем фильтрации, поэтому качество цветопередачи совершенно не страдает.

Для ASUS ZenBook 13 OLED заявлена сертификация Pantone. Измерение цветопередачи подтвердило, что среднее значение deltaE у этого дисплея на уровне 1, максимальное — менее 2,5. Это отличный результат даже в сравнении с десктопными мониторами, проходящими калибровку на производстве. OLED-дисплеи с сертификацией Pantone Validated гарантируют точность отображения каждого оттенка.

Отличная яркость

Дисплей имеет высокую яркость (400 нит), и это позволяет спокойно работать даже при интенсивном освещении. Я брала лэптоп с собой на природу и осталась вполне довольна качеством изображения в солнечный день. Прекрасно поработала, пока готовился шашлык.

Черный без серого налета

OLED-дисплеи отличаются максимальной передачей глубокого черного цвета без серого «налета». Технология позволяет получить невероятную четкость отображения темных оттенков: при отображении черного на OLED-дисплее пиксель просто выключается — более черный цвет получить невозможно. С таким монитором можно будет распознать много новых деталей даже в неоднократно просмотренных кинофильмах. Кстати, есть поддержка технологии HDR, что важно специалистам, работающим с графикой.

Рекордный отклик дисплея

Время отклика OLED-дисплеев в устройствах ASUS составляет рекордные 0,2 миллисекунды, и это в 50 раз быстрее, чем у обычных ЖК-дисплеев. Их стандартный отклик варьируется в диапазоне 10-25 миллисекунд. Это свойство становится заметно в видеоиграх: даже динамичные сцены передаются с повышенной четкостью без задержки.

Словом, экран устройства производит весьма положительное впечатление по совокупности перечисленных факторов. Картинка на дисплее не тускнеет даже при взгляде на экран сбоку, лишь белый фон может приобрести слегка голубоватый оттенок, присущий всем OLED-дисплеям.

Звук

Harman/Kardon — бренд, известный всем истинным аудиофилам и поклонникам хорошего звука. Этот американский производитель — один из лидеров по выпуску бытовой и автомобильной акустики. Лэптопы, оборудованные акустической системой Harman/Kardon, отличаются чистым звуком, глубоким басом и неподражаемой четкостью. В этой модели, правда, звук средней умеренности, басы не слишком ярко выражены, поэтому лучше слушать музыку или ролики в наушниках.

Система охлаждения

Система охлаждения ноутбука работает следующим образом: холодный воздух всасывается на дне, а горячий выпускается в область между монитором и нижней панелью. Тестировалась система охлаждения в утилите CPU Profile, встроенную в комплект бенчей от 3D Mark. Обращу внимание, что данные проверки специально подвергают девайсы чрезмерным нагрузкам, которых в реале практически не приходится испытывать.

Шум от системы охлаждения при длительной работе вполне умеренный — не более 40 дБ на расстоянии 1-1,5 м от устройства. В состоянии покоя шум практически отсутствует, а при обычной нагрузке его уровень небольшой или почти не слышен.

ПО и производительность (тестирование)

Теперь узнаем, что же находится внутри нашего ноутбука. Процессор Intel Core i7-1165G7 Tiger Lake — энергоэффективный 4-ядерный 8-поточный процессор с тактовой частотой от 2,8 ГГц до 4,7 ГГц в профильных бенчмарках демонстрирует высокую производительность. В состав процессора входит графика Intel Iris Xe. В нашей конфигурации установлена операционная система Windows 10 Pro.

На обзоре у нас была модель c оперативной памятью объемом 16 Гб. Для хранения данных используется SSD-накопитель объемом 1 Тбайт. За беспроводную связь в ноутбуке отвечает модуль Intel Wi-Fi 6 AX201. Тест он прошел на отлично, связь устойчивая и быстрая, пакеты данных не теряются.

Основное тестирование проходило в бенчмарках от компании 3D Mark, так как с их помощью можно измерить совокупную производительность компьютерного железа.

Первым бенчем стал по традиции 3D Mark Time Spy и в нем наш испытуемый набирает 1691 балл, что является замечательным результатом.

Далее я запустила Port Royal, однако отсутствие дискретной графики не позволило запустить данный бенчмарк, поэтому данную дисциплину пришлось пропустить.

Заключительным бенчмарком я запустила Fire Strike Extreme и несмотря на отсутствие дискретной графики ноутбуку от Asus удалось набрать 2233 балла, что по мнению экспертов 3D Mark является хорошим результатом.

Хочется отметить, что данная модель ноутбука не позиционируется как игровое решение, и тем не менее, по результатам тестирования можно сказать, что в некоторые игры, пусть и не на максимальных настройках, поиграть все же получится.

Следующим тестом стала максимальная нагрузка на все компоненты ПК для того, чтобы понять, насколько хорошо с ней справляется система охлаждения. Для этого я использую утилиту CPU Profile, встроенную в комплект бенчей от 3D Mark. Показания снимались утилитой мониторинга HW Info.

Результаты тестирования нам показали, что данная модель ноутбука не любит максимальной нагрузки, и система охлаждения не рассчитана на длительную работу в таком режиме. Вначале температура процессора достигает 100 градусов, после чего автоматика снижает вольтаж и тактовые частоты, чтобы снизить нагрев.

Впрочем, вряд ли эта модель ноутбука будет нагружаться столь радикально, как в бенче от 3D Mark, и в повседневной жизни ноутбук будет работать идеально.

Автономность

Ноутбук оснащен аккумулятором емкостью 67 Вт/ч, и в тестах PCMark 10 показал отличные результаты: при яркости монитора 120 нит он проработал более 12 часов в режиме офисной нагрузки, примерно столько же в режиме просмотра видео и продержался целых 15 часов в состоянии простоя. Если рассчитывать только на серфинг и работу с документами, то с уверенностью можно сказать, что 100% заряда устройства хватит на полный рабочий день. Тест показал, что заряжается ноутбук за 50 минут на 60-62% — вполне оперативно.

Итоги

Что ж, подведем итоги тестирования новинки.

Я выделила следующие плюсы:

— компактность и легкость;

— отличное качество изображения;

— привлекательный дизайн;

— высокая производительность;

— долгое время автономной работы;

— умеренная стоимость;

— несколько цветов корпуса на выбор.

Явных недостатков, пожалуй, не назову — они настолько несущественны, вроде непривычных поначалу кнопок или не очень громкого звука, что не отнесла бы их к минусам.

Ноутбук каждому из нас нужен для разных целей. Кому-то для работы с текстами, кто-то ищет помощника для создания видеороликов, работы с изображениями, кому-то нужен игровой «монстр», а для кого-то лэптоп требуется для замены стационарного компьютера. И для разных функций нужны определенные параметры: мощность процессора и видеокарты, объем оперативной памяти, длительность автономки и другие.



Габариты ультрабука позволяют комфортно работать в любом месте

С этим ультрабуком можно выполнять самую разную работу: обрабатывать графику, создавать визуальные презентации, рендерить видеоролики — с любой из этих задач устройство справляется вполне достойно. Например, тестовое 4К-видео длиной 90 секунд сконвертировалось посредством Handbrake в Full HD за 3 минуты с небольшим. Правда, для слишком тяжелых игр девайс все же не подойдет. Графики Intel Iris Xe Graphics хватит для несложных головоломок, можно замахнуться и на старенькие «стрелялки», но для современных игр лучше выбирать модель с более мощной видеокартой.

В целом же ASUS Zenbook 13 OLED UX325E — отличный выбор для тех, кто ищет компактный ноутбук с ярким дисплеем, высокой производительностью и длительным временем автономной работы по оптимальной цене. С ним можно творчески подойти к решению различных задач. А легкий вес устройства — идеальное решение для тех, кто находится в постоянном движении.