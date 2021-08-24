Как усилить свою ИТ-инфраструктуру и сервисы и снизить затраты, используя облачные преимущества?

Переход на использование облачной платформы позволяет сэкономить до 30% в год на ИТ-инфраструктуру.

Не секрет, что буквально несколько лет назад ИТ-блок рассматривался в роли источника затрат. Сейчас практически невозможно представить современную компанию, которая хочет расти и развиваться, без ИТ в целом. Чтобы выдержать конкуренцию, компании не только внедряют внутренние сервисы для сотрудников (почта, CRM, инструменты редактирования документов, видеоконференцсвязь и т.д.), но и делают всё, чтобы упростить жизнь клиентам (порталы самообслуживания, онлайн-магазины и т.д).

Softline Cloud Казахстан позволяет сфокусироваться компаниям, деятельность которых не связана с ИТ, на развитии собственного бизнеса. Что это значит? К примеру, компания, которая сосредоточена лишь на ключевых финансовых (читай — деньгоприносящих) процессах, решившая взять в аренду инфраструктуру на корпоративной платформе VMware в формате IaaS у Softline, будет оплачивать услугу по факту использования, быстро и в нужном объеме, не выводя разом огромные средства из оборота компании, как это было бы при покупке даже одного или нескольких серверов.

С какими трудностями сталкиваются компании, которые держат «по старинке» ИТ-инфраструктуру на своей территории?

1) при эксплуатации оборудование всё больше устаревает и его необходимо ремонтировать, в случае выхода из строя, обновлять — это постоянный и неизбежный процесс;

2) стоимость серверного оборудования постоянно растет и требуется выделение больших сумм из оборота компании на его приобретение (которые можно было бы направить на масштабирование бизнеса);

3) уже большая редкость найти на складах нужные серверы и комплектующие и, следовательно, требуется ждать до 2-х месяцев поставки, а в случае предоплаты — это ещё и «заморозка» денежных средств, которые можно было бы просто положить на депозит и за это время получить проценты;

4) затраты на обслуживание серверных комнат (электричество, охлаждение, отдельные площади);

5) для обеспечения безопасности и бесперебойной работы, как правило, приходится дублировать оборудование и покупать ресурсы с запасом.

Можно ли всего этого избежать и получить выгодный, именно для бизнеса, вариант? Да. Информационные технологии развиваются, и форматы приобретения не то, чтобы учитывают пожелание руководителей бизнеса, а напрямую на них базируются.

К каким экономическим эффектам это приводит?

Ускорение запуска новых проектов — от двух месяцев до пары кликов.

Отсутствие капитальных затрат вообще — ИТ зависит от роста бизнеса, а не наоборот.

И основное — сокращение затрат на ИТ — не нужно думать о покупке «на вырост», дублировании, о содержании серверных комнат: всё необходимое под нужды бизнеса есть в Softline, заказчику лишь остается фокусироваться на росте бизнеса, а не на издержках ИТ.

Softline, имея огромный опыт в построении облаков (лидер в рейтинге IaaS Enterprise 2021, Market.CNews) и выполнения требований бизнеса, сформировала собственную услугу — облачную платформу наивысшего качества, что подтверждается SLA 99,982% — это простой сервиса не более 2-х часов в год, при этом Softline несет финансовые гарантии. Данный уровень SLA обеспечивается за счет мировых best practices построения облаков — FlexPod (Cisco+NetApp) + самая устойчивая платформа для корпораций VMware + техподдержка 24/7 от сертифицированных инженеров и лучших архитекторов в СНГ + ЦОД уровня Tier-III c 3-мя задублированными провайдерами интернета.

Архитектура облака Softline валидирована и рекомендована вендором — VMware (только две компании, включая Softline, имеют подобную сертификацию в Казахстане и СНГ).

Softline предоставляет компаниям гранты до 1,5 млн тенге в месяц для тестирования своей облачной платформы, при этом миграцию вашей локальной структуры Softline берет на себя.

Сейчас более 500 клиентов используют Softline Cloud в СНГ!

Softline доверяют крупные промышленные корпорации, которые арендуют несколько десятков серверов, а также небольшие компании, размещающие в облаке сайты, сервисы 1С и др. Согласно независимым рейтингам в РФ и странах СНГ — Softline vCloud входит в ТОП-3 сервис-провайдеров облачных услуг.

Экономический эффект

Переход на использование облачной платформы позволяет сэкономить до 30% в год на ИТ-инфраструктуру. Так, в 2020 году Softline Казахстан обеспечила облачными ресурсами ТОО «Умные города» на базе казахстанского ЦОДа. Куаныш Байтенов, генеральный директор ТОО «Умные города», отметил ряд преимуществ полученной услуги от Softline Казахстан по аренде облачных мощностей: «При постановке задачи для нас были важны такие критерии, как максимальная минимизация капитальных расходов на ПО, оборудование и техподдержка. Благодаря слаженной и оперативной работе команды Softline Казахстан, еще на этапе тестирования решения, мы смогли оценить гибкость в управлении ИТ-ресурсами из единого интерфейса, а затем обеспечить партнерам бесперебойную работу и оптимизацию трудовой деятельности сотрудников. Дополнительным и немаловажным плюсом в данном проекте является безопасность и конфиденциальность решения».

Коротко о главном. Почему стоит выбрать Softline Cloud?

Softline Cloud предоставляет в аренду промышленные виртуальные центры обработки данных (VDC), которые в отличие от собственного ЦОД/серверной, не нуждаются в расходах на аппаратное обеспечение, содержание, обслуживание и модернизацию. Заказчики получают инфраструктуру как сервис (IaaS) с возможностью самостоятельного управления и мониторинга с помощью лучшей платформы и системы управления виртуальными инфраструктурами на базе решений VMware.

Платформа позволяет установить любые ОС и самостоятельно управлять серверами через панель управления. VDC можно использовать для размещения различных ИТ-решений для оптимальной реализации любых задач: от организации хранения бэкапов до разворачивания сложных высоконагруженных сервисов.

Решение включает в себя вычислительные ресурсы, дисковое пространство, средства управления виртуальными сетями, сервисы информационной безопасности и доступа к инфраструктуре. Виртуальный центр обработки данных может использоваться в качестве основной или резервной площадки.

Хотите запросить консультацию?

Специалист Softline свяжется с вами, чтобы рассчитать стоимость и протестировать облако Softline.

Это абсолютно бесплатно и очень быстро:

+7 (727) 330-98-88

Cloud.KZ@softline.com