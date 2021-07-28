Корпоративный университет «Самрук-Казына»: как мы уходили в «облака»

Эксперты Корпоративного университета «Самрук-Казына» делятся опытом бесшовной миграции в «облачную» среду.

В интервью с главным операционным директором Корпоративного университета «Самрук-Казына» Жанар Байжумановой и старшим менеджером IT Мирасом Абжановым, портал Profit.kz поговорил о миграции сервисов компании в облако, как протекал процесс, и о том, является ли этот опыт успешным.

— Жанар, давайте начнем с небольшого экскурса в ваш университет. Расскажите, пожалуйста, какие цели вы преследуете, какие задачи стоят перед вами?

— Корпоративный университет «Самрук-Казына» с 2004 года оказывает услуги в сфере обучения, оценки и развития персонала. В настоящее время наш университет занимается переподготовкой и повышением квалификации специалистов группы компаний АО «Самрук-Қазына», поддержкой в области управления человеческими ресурсами, управления изменениями, формирования корпоративной культуры, мы оказываем содействие в трансформации группы компаний холдинга «Самрук-Қазына» через развитие соответствующих навыков у сотрудников. Задача не такая простая, ведь холдинг сегодня — это более 200 компаний.

Но это не все. У нас есть интересные HR-проекты, например, по поиску и привлечению талантливой молодежи в группу — «Жас Өркен» и «Цифровое лето».

Кроме того, нами разработана и администрируется рекрутинговая онлайн-платформа Samruk Qyzmet. И этот портал пользуется все большей популярностью как среди соискателей, так и среди работодателей.

Думаю, очень интересен проект виртуального обучения — e-learning, в котором каждый может найти для себя более 100 различных курсов, семинаров, вебинаров и выступлений именитых экспертов.

Большое количество услуг мы готовы оказать потребителям в рамках проекта Общего центра обслуживания HR-Qyzmet. Сейчас это — 12 сервисов.

А наши инструменты консалтинга позволяют клиентам проводить оценку персонала, социологические исследования, грейдирование и многое другое.

При этом мы не замыкаемся исключительно на холдинге, наши клиенты — ключевые игроки казахстанской экономики, мы активно работаем и в направлении B2B, и в B2С. Это, прежде всего, обучающие программы и различные проекты в HR-сфере.

Я вообще вижу очень широкие перспективы для университета, учитывая парадигму «непрерывного обучения».

— Обучение — важнейшая отрасль. Понятно, что здесь излишне смелым экспериментам не место — ошибки могут проявиться лишь через много лет. И все-таки, отрасль трансформируется, IT активно проникают во многие процессы. А как у вас обстоят дела с IT?

— Да, как вы видите, у нас очень много проектов, которые без надлежащих платформ развиваться просто не могут. В более широком понимании я бы отметила то, что технологии позволяют автоматизировать процессы на очень высоком уровне, избежать рутинных процедур и стандартизировать их.

Если ближе к конкретным проектам, то я бы остановилась на нашем проекте роботизации — RPA, который является отличным инструментом повышения операционной эффективности компании. Благодаря инструментам RPA мы высвобождаем огромное количество времени сотрудников от рутины, давая больше возможностей для творчества и креатива. На данный момент это около 30 процессов — от HR-направления до финансовой сферы. Интересен наш опыт в разработке чат-бота, используя который, например, можно зарезервировать визит в офис, запланировать отпуск и многое другое — всего посредством него доступно 9 сервисов.

Второй проект, который уже упоминался ранее — e-learning. Фактически означает, что сотрудник любой компании может оставаться в процессе «непрерывного обучения» независимо от его физического расположения. Во время пандемии это стало особенно актуальным, а учитывая, что удаленная работа — это теперь серьезный тренд, здесь можно ждать дальнейшей эволюции.

Третий проект, тоже упомянутый выше — это онлайн-рекрутинговый портал. Этот проект объединяет открытые вакансии 170 компаний группы «Самрук-Қазына». И все рекрутинговые процессы на платформе тоже максимально автоматизированы. Сегодня в Samruk Qyzmet зарегистрировано более 50 тысяч соискателей. Вообще, этот проект позволил нам обеспечить прозрачность процессов найма персонала в портфельные компании Фонда. Одной из важнейших особенностей портала является предоставление обратной связи каждому соискателю, подавшему заявку на вакансию.

Если говорить о бизнес-процессах, то здесь, на мой взгляд, очень интересен проект «канбан-доска», который позволяет отслеживать проектную деятельность департаментов. Он позволяет мгновенно включаться в процесс, видеть проектную активность каждого структурного подразделения в режиме реального времени, видеть свои задачи, оперативно реагировать на проектные изменения.

И, конечно, очень важный процесс в части трансформации — это «облако»: у нас большие потоки данных, которые требуют серьезного и взвешенного подхода в части миграции в «облачную» среду. Здесь, я думаю, уже более подробно может рассказать мой коллега — Мирас Абжанов.

— Мирас, а какие критерии вы бы использовали при подборе потенциального «облачного» партнера? Чисто гипотетически.

— Нам сегодня вовсе не обязательно рассуждать гипотетически об этом, — мы уже порядка четырех лет в «облаке». Все началось в 2018 году, когда перед нами стояла задача обновить почтовый сервер. Тогда было два сценария: приобрести новый сервер и сделать миграцию на него, либо уйти в облако. Проведя анализ наших потребностей, безопасности хранения данных, условий рынка, возможных затрат и прочих особенностей обоих вариантов, мы пришли к решению о необходимости перевода данных в «облако».

Нами было сформулировано достаточно много серьезных требований в адрес потенциального провайдера — от полного соответствия казахстанскому законодательству в области обработки и хранения данных, до более частных требований, таких как: техническая база, репутация поставщика услуг, уровень возможностей с точки зрения технической поддержки и гибкость сервисов.

— Насколько понимаем, выбор был сделан в пользу Cloud24.kz. Что вы разместили на площадке оператора? Какие сервисы и ресурсы?

— Да, в итоге мы выбрали эту компанию. Если мы говорим о почтовом сервисе, то именно на нем мы и апробировали нашу «облачную» модель. Скажем так, реальность оказалась выше ожиданий — фактически переход был проведен не только качественно и достаточно быстро, но и в бесшовном режиме. Коллеги не почувствовали никаких сбоев и лагов, а только лишь расширение сервисов. Это и был первый шаг.

Важно отметить, что специалисты нашего провайдера также провели аудит существующей инфраструктуры, предложили рекомендации по оптимизации и улучшению.

Дальше — более глубокое погружение: почти все сервисы, о которых мы говорили ранее — они уже проектировались как «облачные». И часть из них была развернута на площадке Cloud24.kz.

Вообще, если бы мы остались на собственной инфраструктуре, то нам бы приходилось по мере возникновения новых проектов подключать новое оборудование. С «облачным» провайдером все упростилось — мы берем столько ресурсов, сколько нужно. Причем, все происходит на уровне консоли — запланировали, подтвердили, получили ресурсы. Соответственно, учитывая, что любой физический апгрейд — это время, можно смело сказать, что облако очень сильно ускорило внедрение и тестирование проектов.

Критерии, о которых вы спрашивали ранее, если их систематизировать — это, помимо соответствия законодательству Республики Казахстан, безопасность данных, пакет инструментов, технические возможности, гибкость ресурсов, ценовая политика.

Сегодня мы все новые проекты разворачиваем уже в «облаке».

— А если рассмотреть вопрос с точки зрения экономики?

— Тут опять все говорит в пользу «облака». Потому что использование этого инструмента исключает капитальные вложения в принципе — «железо», лицензии, расходы на ЦОД, даже небольшой — это очень существенные суммы: помещение, оборудованное системами пожаротушения, контроля доступа и резервного электропитания. В итоге это очень затратно, как в части трудоресурсов, так и в части материальных вложений.

— Что вы получили от сотрудничества с Cloud24.kz? Как изменились ваши бизнес-процессы?

— Конечно, доступность ресурсов возросла. С той же самой почтой, тут мы реализовали web-шлюз — достаточно наличие интернета и мобильного телефона, что заметно ускорило и упростило операционные процессы для сотрудников.

Из сильных сторон я бы отметил также высокий уровень проектной и технической поддержки со стороны нашего провайдера. Это то, что обычно не на поверхности, но то, с чем каждый потребитель «облачных» услуг сталкивается в реальной работе.

Очень важные параметры, это отказоустойчивость и масштабируемость. Здесь у Cloud24.kz тоже все в порядке.

Наконец, безопасность, хотя, по важности это можно вынести на одно из первых мест. Наши данные надежно хранятся в «облаке» с автоматической защитой Check Point Next-Generation Firewall который защищает на уровне IPS, anti-bot, антивирус. Если мы говорим о почтовом сервисе, то услуга включает в себя антивирусную защиту, защиту от СПАМА, а также песочницу (Sandbox). Последняя позволяет выявить еще неизвестный вредоносный софт, который не определяется классическими антивирусами. А также производится ежедневное резервное копирование как виртуальных серверов, так и почтовых ящиков. И это все бесплатно.

Думаю, что вот такой подход, когда вопрос информационной и кибербезопасности рассматривается с двух сторон и приводит к тому, что получается синергия, которая идет на пользу всем.