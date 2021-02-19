Масштабное резервное копирование с Veritas NetBackup: окупаемость уже в первый год!

Кейс: как крупный ритейлер сократил расходы и увеличил скорость резервирования данных.

Без резервного копирования данных в ритейле обойтись невозможно: персонифицированные истории покупок, перемещение товаров между складами, деловые документы, информация с камер наблюдения — чрезвычайно важен каждый байт. Но чем крупнее ритейлер, тем ощутимее его затраты на надежное, хорошо эшелонированное резервирование данных. Пример китайской Suning Commerce Group свидетельствует: с решениями Veritas даже крупномасштабная компания способна окупить эффективную систему резервного копирования всего лишь за год.

Специфика и требования современного рынка

ИТ-инфраструктура современных высокодинамичных компаний слишком сложна, чтобы использовать существующие десятилетиями традиционные средства архивации и восстановления. Так, в эпоху DevOps и повсеместного стремления к оптимизации распространенным подходом становится применение не стандартных реляционных СУБД, а модифицированных силами самой компании-пользователя (либо привлеченного ею интегратора) баз данных с открытым кодом, доработанных в соответствии со спецификой бизнеса заказчика, или даже использование многоузловых систем на основе Hadoop или HBase. Защищать в подобных случаях приходится уже всю систему целиком: как сами данные, так и управляющее ими ПО и всю распределенную структуру расположения различных ресурсов. Крайне непросто при классическом подходе обстоят дела и с резервированием виртуальных машин.

В результате к современной платформе создания и восстановления резервных копий предъявляются весьма серьезные требования. Она должна учитывать все особенности действующей инфраструктуры заказчика вплоть до масштабируемых гетерогенных ИТ-сред, а также обеспечивать восстановление всех систем в сжатые сроки. При нынешних скоростях бизнес-процессов допустить простой из-за серьезного сбоя в работе банковской системы, ритейлерской сети, службы доставки на сутки — значит не только понести моментальные убытки, но и потерять доверие клиентов и контрагентов и фактически проиграть в конкурентной борьбе.

Решения Vertias, учитывающие современные требования и вызовы, год за годом получают высокие оценки экспертов и заказчиков, неизменно располагаясь на лидерских позициях в Gartner Magic Quadrant для корпоративных продуктов резервного копирования и восстановления данных. Ведь именно эти решения — такие, как NetBackup — готовы обеспечивать высокую надежность, оперативность и безопасность систем резервного копирования и восстановления существенно разнородной информации в самых современных ИТ-средах.

Мультиплатформенная система резервного копирования с трехуровневой архитектурой (сервер управления — медиасервер — клиент) Veritas NetBackup предназначена для защиты данных как платформ виртуализации (VMware, Hyper-V, RHV, Nutanix и OpenStack), так и физических систем (под управлением различных разновидностей Windows, Linux и UNIX), включая диски, разделы, файлы, каталоги, атрибуты, информацию о состоянии системы и прочие метаданные.

Комплексный подход Veritas NetBackup

Vertias NetBackup имеет специальные агенты и технологии для защиты наиболее распространенных СУБД (IBM DB2, SQL, MySQL, Oracle, PostgreSQL, MongoDB и др.) и корпоративных приложений (Microsoft Exchange/SharePoint, IBM Domino, SAP и др.) и в одиночных, и в кластерных конфигурациях.

С помощью решения NetBackup возможно резервное копирование как на локальные СХД и библитотеки, так и в облачные хранилища — миграция в AWS и Azure выполняется с использованием специальной утилиты NetBackup Resiliency Manager. Технология моментальных снимков NetBackup CloudPoint обеспечивает репликацию между аккаунтами и восстановление виртуальных машин целиком (в AWS EC2, Microsoft Azure, Google Cloud Platform) и СУБД (MongoDB, SQL Server, Oracle) в облачных средах, при этом данные могут быть резервированы на уровне тома, диска или хоста.

Дедупликация на стороне клиента — еще одна отличительная особенность NetBackup. Реализованная как аппаратно-независимая, высокопроизводительная, отказоустойчивая и в то же время масштабируемая функция устранения неуникальных (повторяющихся) сегментов в наборах данных перед отправкой на хранение, дедупликация в NetBackup осуществляется тремя методами: непосредственно на источнике данных, на медиасервере или в самом хранилище. При этом допускается комбинирование информации из разных источников (глобальная дедупликация) с обработкой на одном или нескольких медиасерверах для оптимального распределения нагрузки.

NetBackup поддерживает создание моментальных снимков и управление ими — на основе как службы теневого копирования VSS, так и интеграции с дисковыми массивами без остановки работы приложений и баз данных. Чрезвычайно полезная для высоконагруженных инфраструктур служба NetBackup Accelerator позволяет производить синтетическое резервное копирование — то есть искусственно создавать актуальную полную резервную копию на сервере архивации на базе более ранних полных и инкрементных резервных копий, причем без обращения к клиентскому устройству и затребования исходных данных с него.

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Хотя решение NetBackup платформенно-независимо, Veritas предлагает его в том числе и в составе аппаратно-программного комплекса NetBackup Appliance, в котором сведены воедино система резервного копирования, хранилище данных, сервис и техническая поддержка от одного вендора

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NetBackup Appliance предусматривает широкие возможности масштабирования, включая наращивание объема сохраняемых данных и производительности системы. Для мониторинга конфигураций NetBackup и NetBackup Appliance и управления ими наилучшим образом подходит Veritas OpsCenter Analytics — средство наглядной визуализации среды защиты данных. Оно предлагает администратору системы настраиваемые отчеты, проверку соответствия внутренним и внешним нормативам, определение рисков с точки зрения нехватки ресурсов для резервного копирования, а также оценку успешности восстановления клиентов и приложений.

История успеха Suning Commerce Group: выше скорость, меньше затраты

Китайская Suning Commerce Group — 28-й по величине ритейлер в мире с оборотом 230 млрд юаней (37 млрд долл. США), штатом в 180 тыс. сотрудников в 1700 магазинах, располагающихся более чем в 600 городах Китая, Гонконга и Японии. Для развертывания программно-аппаратного решения Veritas NetBackup в двух своих ЦОДах компания обратилась в консалтинг Veritas: до этого Suning уже использовала очень старую версию ПО — NetBackup 6.5 (актуальная ныне версия — 9.0) для защиты 300 Тбайт своих данных, причем критически важные базы регулярно копировались на ленту и с диска на диск, а резервные копии приложений сразу переносились на ленту. Перемещение данных на объект аварийного восстановления подразумевало физическую транспортировку сотен лент между объектами.

Заказчик принял решение не просто обновить NetBackup до самой свежей версии, но и развернуть устройство Veritas NetBackup 5230 на 40 Тб в каждом из двух своих ЦОДов. Специфические требования Suning были учтены консалтингом Veritas в ходе разработки архитектуры и реализации индивидуального решения на стандартной платформе вендора. В результате данные заказчика копируются с дедупликацией на NetBackup Appliance в основном ЦОДе, после чего NetBackup Auto Image Replication (AIR) автоматически реплицирует их на удаленную площадку для хранения копий аварийного восстановления. При этом NetBackup Accelerator следит, чтобы на устройство хранения передавались только измененные данные, — так повышается скорость резервирования.

Теперь резервирование данных в Suning производится вчетверо быстрее прежнего, со средней скоростью 155 Мбит/с вместо 40 Мбит/с. Ускорение резервного копирования файловых серверов еще более впечатляющее: если раньше данные на отдельный файловый сервер передавались со скоростью около 2,5 Мбит/с, то теперь благодаря NetBackup Accelerator скорость резервирования файлов с сервера достигает 60 Мбит/с, а использование ресурсов сервера в ходе этой процедуры сократилось примерно на 96%. После перехода на новую платформу Veritas целевое время восстановления основных приложений заказчика не превышает двух часов, — тогда как прежде два-три часа требовались только на то, чтобы доставить ленты из удаленного хранилища в основной ЦОД и начать процесс восстановления.

В результате Suning может позволить себе резервировать даже те файлы, которые раньше оставались без защиты. Для нескольких миллионов небольших файлов, регулярно появляющихся в сотнях филиалов ритейлера, не было физической возможности организовать надежное резервное копирование. Наиболее важные файлы приходилось копировать вручную, а затем записывать их на ленты — без какой бы то ни было автоматизации. Теперь же благодаря технологии NetBackup AIR без труда удается создавать копии и этих небольших файлов. Решение позволило вдвое сократить административные расходы на резервное копирование.

По оценке ИТ-службы заказчика, программно-аппаратное решение NetBackup обеспечило Suning снижение вероятности потери данных с 1–2% до 0,1%. NetBackup OpsCenter Analytics сразу информирует персонал, если в процессе резервного копирования возникает сбой, позволяя детально анализировать риски, не тратя время на проверку созданных копий. Поскольку за счет дедупликации типичный размер образа резервной копии сокращен на 88% (с 62,5 до 7,5 Тб), заказчику требуется хранить на 55 Тб резервных данных меньше, что дает экономию 82 500 юаней (13 200 долл.) на одних только лентах. Если для предыдущей среды резервирования совокупные затраты заказчика на операции с лентами составляли 5 млн юаней (805 тыс. долл.), то благодаря новому решению Veritas экономия составила 3 млн юаней (483 тыс. долл.) — в результате устройства Veritas NetBackup окупят себя для Suning менее чем за год!

Локальная команда Oberig IT, официального дистрибьютора Veritas в Казахстане, готова поддерживать и консультировать партнеров и заказчиков

Современное ПО для резервного копирования, тем более с поддержкой виртуализации и с развитыми средствами администрирования, требует определенных навыков в освоении. Передовые версии решений доступны в демо-лаборатории Oberig IT, которая всегда открыта для партнеров и их заказчиков. На базе собственных вычислительных мощностей Oberig IT обеспечивается возможность изучать и испытывать наиболее востребованные решения Veritas в сопровождении опытных инженеров дистрибьютора, которые также готовы оказать помощь в проведении пилотных проектов — развертывании рабочих сценариев под определенные задачи организации и консультациях по техническим вопросам — как в ходе тестирования, так и после него.

На базе демонстрационной лаборатории реализованы и полноценные обучающие программы, которые позволяют подкреплять теоретические части обширной практикой. В результате партнеры получают возможность наиболее полноценно подготовить собственных инженеров, а заказчики обучить технических специалистов для эффективного использования решений Veritas.

Дистрибьютор поддержит партнеров на всех этапах — от просчета вариантов стоимости и проектирования архитектуры решений до введения решений в рабочую эксплуатацию. Компания Oberig IT является официальным дистрибьютором решений Veritas на территории Казахстана. По всем вопросам можно обращаться info.kz@oberig-it.com.