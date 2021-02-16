Как алматинцам подключиться к цифровому эфирному телевидению?

Казтелерадио предостерегает граждан от приобретения приставок, не поддерживающих стандарт DVB-T2.

В связи с отключением аналогового вещания в г. Алматы и Северо-Казахстанской области участились случаи приобретения гражданами приставок, которые не поддерживают стандарт DVB-T2. В АО «Казтелерадио» призвали граждан быть предельно внимательными в вопросах подключения к цифровому эфирному телевещанию и рассказали, как подключится к ЦЭТВ.

— Как узнать, поддерживает ли телевизор стандарт DVB-T2?

— Для этого можно воспользоваться сайтом Яндекс.Маркет — в поисковом поле ввести модель своего телевизора. Если ваш телевизор поддерживает стандарт цифрового эфирного вещания, то в разделе «все характеристики» должны быть указаны параметры DVB-T/T2 MPEG4. Большинство новых телевизоров поддерживают стандарт DVB-T2.

Если ваш телевизор был выпущен ранее 2013 года, то необходимо купить цифровую приставку DVB-T2. Еще ее называют ресивер или TV-тюнер. Также необходима дециметровая антенна. Настроить антенну через подключение ресивера легко. Для этого нужно:

— подобрать подходящую антенну;

— выбрать TV-тюнер с нужным набором опций;

— провести коммутацию согласно схеме подключения.

— Какую антенну выбрать?

— Антенны бывают комнатными и уличными. Жители жилых комплексов могут объединиться и поставить одну антенну на дом. В частных домах в черте города можно воспользоваться комнатной антенной, но только при прямой видимости телебашни. Жильцам домов, расположенных далеко от телевышки, подойдет уличная антенна.

— Какой ресивер выбрать для цифрового ТВ?

— Выбор ресиверов большой, но для подключения цифрового ТВ важен только один факт — стандарт DVB-T2. В остальном же ресиверы отличаются способами подключения (RCA, HDMI, SCART и др.), а также дополнительными опциями. Полный комплект приставки включает блок питания, пульт дистанционного управления, инструкцию. Блок питания может быть внешним, либо встроенным. Внешний можно заменить в случае поломки, встроенный — менее практичный.

— Как настроить антенну и цифровую приставку DVB-T2?

— Первым делом надо определить местонахождение ближайшей вышки. Для этого воспользуйтесь онлайн-сервисами. Ближайшую к вам точку трансляции ЦЭТВ можно найти на сайте Tsetv.kz. С помощью карты охвата ЦЭТВ также можно посмотреть частоту передачи вашего пакета каналов, рядом будет указан статус — вещает, ожидает.

После этого определитесь с местом и способом крепления антенны. Уличные антенны надо направлять на источник сигнала, чтобы повысить качество передачи. Закрепите антенну к балконной или оконной раме. Далее проводим кабель по дому до цифровой приставки.

— Как подключить антенну к цифровому ресиверу?

— Выключаем телевизор из сети. Подключаем кабель, идущий от антенны, RCA либо HDMI, в зависимости от того, что вы выбрали: один конец к приставке, второй к телевизору. Включаем телевизор. Выбираем источник сигнала AV, HDMI. Должно появиться окно меню ресивера. На пульте эта кнопка может называться SOURCE, TV/VIDEO, INPUT. Выбираем пункты меню «ПОИСК» — «Ручной поиск». Не забудьте установить диапазон UHF (ДМВ). Дальше вы увидите шкалы мощности и качества сигнала.

Затем поворачиваем антенну в разные стороны, выбрав идеальное положение, крепим антенну. В меню «ПОИСК» — «Автопоиск» каналы установятся автоматически.