Город Алматы полностью перешел на цифровое эфирное телевидение.

3 февраля 2021 года в г. Алматы состоялось мероприятие по переходу на цифровое эфирное телевидение. В нем принял участие аким города Бахытжан Сагинтаев. В регионе завершилась реализация государственного проекта по внедрению цифрового эфирного телевещания. Официальная церемония перехода на «цифру» состоялась на телебашне «Коктобе», являющейся самой высокой в стране и обеспечивающей покрытие цифровым сигналом не только территории города Алматы, но и 200 близлежащих населенных пунктов. А это 40% жителей Алматинской области.

Председатель правления АО «Казтелерадио» Аскар Нурумжанов ознакомил акима с работой Центра мониторинга и управления сети национального телерадиовещания, а также цифровых передатчиков телевещания.

Бакытжан Сагинтаев сообщил о завершении проекта по переводу аналогового телевизионного вещания на цифровое. Аналоговое вещание остается в истории.

«Завершили переход на цифровое эфирное телевидение. Во время поэтапной реализации проекта в Алматы и области введено в эксплуатацию 90 цифровых радиотелевизионных станций. Это позволило охватить цифровым эфирным телевещанием 736 населенных пунктов, где проживает более 3,8 миллиона человек», — отметил Сагинтаев.

Цифровой стандарт увеличит долю вещания отечественных телеканалов и обеспечит равноправный доступ к информационным ресурсам страны. Вместо прежних 4-5 можно будет выбирать из порядка 30 казахстанских телеканалов. При этом нет необходимости устанавливать дорогие спутниковые тарелки, не нужно платить кабельному оператору. Горожан из социально уязвимых категорий бесплатно акимат обеспечивает приемниками сигнала.