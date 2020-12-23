Seagate и ASBIS обеспечат поставку наилучших СХД для любых бизнес-задач

Отныне заказчикам в Казахстане доступно не только само оборудование Seagate Storage Systems, но и его постпродажное обслуживание.

На прошлой неделе было объявлено о том, что компания ASBIS начинает дистрибуцию Seagate Storage Systems в России, Беларуси, Казахстане, Украине, а также странах Закавказья и Центральной Азии, Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Северной Африки. Отныне заказчикам доступно не только само оборудование Seagate Storage Systems, но и его постпродажное обслуживание. Кроме того, совместно с ASBIS Seagate расширит объемы поставок корпоративных систем хранения данных, включая продукты линеек Exos и Nytro.

Компания Seagate является лидером рынка систем хранения данных. Годовая выручка компании превышает 10 млрд долларов, а число сотрудников на 6 континентах — более 40 тысяч. Seagate ежегодно поставляет на рынок системы хранения данных общей емкостью более 400 эксабайт, среди заказчиков вендора — такие мировые гиганты, как Google, Amazon, Microsoft, Netflix, Facebook, IBM, HP, Apple и др. То есть, большая часть всех данных мира хранится именно на накопителях Seagate. Каждый год разворачивается более миллиона систем, использующих накопители Seagate. Важно отметить, что Seagate — единственный поставщик корпоративных систем хранения данных с полным циклом производства. Компания накопила огромный проверенный опыт, более 30 лет, в производстве и поставках корпоративных СХД.

Компания Seagate знаменита, прежде всего, производством классических жестких дисков и твердотельных накопителей. Что касается емкостей, то твердотельные накопители представлены в самых разных вариантах: от всего пары терабайт до 15 терабайт, что касается жестких дисков, то здесь максимальная емкость на данный момент составляет 18 терабайт. Эти накопители, по сути, являются своеобразными «кирпичиками», из которых могут быть составлены корпусные системы. Они, с вою очередь, представлены в четырех вариантах.

Начальный уровень — это корпуса 2U12, в которые можно разместить жесткие диски и твердотельные накопители емкостью 16 терабайт большого формфактора. Дальше идет корпус в 2 юнита, в который уже помещается 24 накопителя малого формфактора, например, SSD накопители для критически важных задач. Затем — корпус в 5 юнитов, в который помещается 84 накопителя емкостью до 18 терабайт каждый, что обеспечивает общую суммарную емкость до 1,5 петабайт данных. И последнее решение, которое является уникальным на рынке — в корпусе высотой 4 юнита можно разместить 106 накопителей емкостью до 18 терабайт, что обеспечит суммарную емкость в 2 петабайта. Это самое высокоемкое решение.

Также Seagate предлагает модули-контроллеры, которые позволяют контролировать и мониторить корпусные системы. Самый простой модуль — JBOD, он может использоваться как обычный JBOD-массив, состоящий из дисков-накопителей, либо как модуль расширения для построения кластерной системы. Затем следует контроллер RAID, предназначенный для защиты данных. Его также можно использовать с корпусными системами Seagate для создания RAID-массива. Еще один модуль — вычислительный, который доступен только для корпусов в 4 юнита на 106 накопителей. Он обеспечивает широкие возможности вычислений и возможность построения целого блейд-сервера. Важно заметить, что указанные модули поставляются в различных форматах — например, RAID-модуль поддерживает три уровня производительности. Для подключения и объединения всех этих компонентов в единую систему требуются соответствующие интерфейсы. Seagate поддерживает четыре основных вида интерфейсов: SAS, iSCSI, Fiber channel на различных скоростях (16G FC) и PCI HBA’s (x86).

Говоря о массивах JBOD, здесь доступны к заказу накопители Exos E (2U12, 2U24, 5U84) и Nytro E (2U24). Универсальная архитектура поможет легко и рентабельно масштабировать бизнес, упростив операции. Из них, как из деталей конструктора, можно построить ЦОД с любыми нужными заказчику характеристиками. Системы JBOD и полки расширения Seagate экономят место в ЦОД и сокращают затраты на хранение данных.

Для RAID-массивов вендор предлагает Exos X (2U12, 2U24, 5U84) и Nytro X (2U24). В системах хранения данных Seagate используются многоядерные контроллеры и репликация данных, которые обеспечивают мгновенный доступ к критически важной информации и ее быструю потоковую передачу. Seagate — единственный поставщик RAID-систем с полным циклом производства. Вендор сам проектирует и изготавливает все комплектующие, благодаря чему заказчики получают длительную гарантию.

Это самые простые в развертывании решения, которые обеспечивают низкую стоимость развертывания и эффективность, а также высокую производительность хранилищ. Имеется также новая линейка устройств Exos AP (2U12, 5U84, 4U100) и Nytro AP (2U24). Это программно-определяемая платформа, которая позволяет создать полноценную систему хранения данных. Системы AP экономят место в ЦОД и сокращают затраты на хранение данных. А инновационная технология Seagate AcousticShield повышает производительность и надежность работы. Конвергентные платформы Seagate AP вмещают до 1,6 ПБ данных и позволяют легко создать ЦОД эксабайтных масштабов.

Остановимся подробнее на RAID-массивах и о том программном обеспечении, которое позволяет защищать данные. Решения Seagate могут помочь оптимизировать управление данными. Для этого была разработана специальная функция, которая называется «виртуальные пулы данных». Она обеспечивает оптимизацию управления данными. Также вендор предлагает технологии, которые позволяют снизить стоимость развертывания систем. Для этого можно использовать технологию динамического распределения ресурсов Thin Provisioning. А уникальная технология ADAPT позволяет быстрее восстанавливать RAID-массивы после сбоев. Помимо этого решения Seagate позволяют сокращать показатели RTO/RPO точки и время восстановления. Для этого можно использовать технологию быстрых снимков, они же снэпшоты. И еще одно преимущество, о котором стоит упомянуть — программное обеспечение для аварийного восстановления системы хранения. Для этого может использоваться асинхронная репликация. А чтобы избавить заказчиков от проблемы выбора того, на каких накопителях хранить данные — на жестких дисках или на твердотельных — используется технология Real Tier.

Что касается управления системами, компания Seagate постаралась реализовать графический интерфейс системы управления как можно более простым и удобным. Благодаря полностью интегрированному веб-интерфейсу заказчики уже на главной странице получают всю информацию о состоянии систем хранения. Они могут просмотреть, какая емкость устройств хранения используется на данный момент или какой объем данных был распределен по уровням. Система также отображает производительность в операциях ввода-вывода в секунду и в скорости мегабайт в секунду. Доступны данные о количестве ошибок и сбоев в системе, а на вкладке Производительность можно посмотреть состояние системы в определенные промежутки времени. И даже такие сложные задачи, как репликация, можно настроить всего в несколько кликов.

Приведем примеры тех отраслей, где уникальные продукты и решения Seagate проявят себя наилучшим образом. Обладая большой гибкостью, продукты Seagate позволяют использовать различные подходы и применять их в самых разнообразных средах. Наиболее распространенный пример — развертывание их в центрах обработки данных, например, для реализации обычной системы хранения, либо для построения частных облаков. Практически любые решения Seagate подходят для создания серверной части системы хранения данных для развертывания локальных частных облаков, в зависимости от потребностей заказчика. Основные преимущества компании Seagate — высокая плотность накопителей, собственное ноу-хау от разработки до производства и поставок, очень высокая производительность накопителей и программный стек, который позволяет реализовывать такие функции как автоматический Tiering, асинхронная репликация и многое другое.

Медиа и развлечения — та отрасль, для которой Seagate поставляет не просто накопители, но и целые системы. Здесь самое главное — не просто предоставить заказчикам железо, но и обеспечить производительность, а также возможность использования гибридных конфигураций, когда заказчик сам может перемещать данные между более «горячими» и «холодными» уровнями. Самой популярной в таком сценарии использования является гибридная конфигурация на основе решения Exos X, в котором используются контроллеры 4005 или 5005. Такая конфигурация обеспечивает возможности горизонтального и вертикального масштабирования, то есть, заказчик может не только увеличивать емкость системы, но и повышать ее производительность, что будет непосредственно влиять на работу медиа-систем. Благодаря тому факту, что Seagate сама занимается разработкой и производством собственной продукции и решений, что сильно отличает ее от конкурентов, пользователям таких систем доступна запатентованная технология SimulCache. Она позволяет значительно улучшить производительность операций записи, что так важно именно для этой отрасли.

Еще одна очень популярная область, в которой можно использовать продукцию компании Seagate в самых различных конфигурациях и моделях развертывания — это резервное копирование и архивация данных. Для таких сценариев самым популярным выбором являются RAID-массивы, а также массивы JBOD. Этот подход обеспечивает возможность использования различных уровней для хранения более «горячих» или «холодных» данных. Помимо этого заказчикам доступны программные продукты для удаленных репликаций, резервного копирования и архивирования данных.

В целом, продукция компании Seagate подходит практически для любой области, где требуется работа с системами хранения и данными. Заказчики, приобретающие СХД Seagate, могут быть уверены, что получают лучшие в своем классе продукты для решения самых разнообразных бизнес-задач. Это могут быть базовые стратегические проблемы, такие как поиск инфраструктуры хранения, поиск решения для хранения больших объемов данных либо использования больших данных для задач искусственного интеллекта и машинного обучения, развертывание частных гибридных облаков. Также продукты Seagate подходят для развертывания и обработки данных, полученных с устройств интернета вещей, для развертывания системы видеонаблюдения, создания систем резервного копирования, установки виртуальных машин, получения данных от электронных транспортных средств или для таких повседневных задач, как обработка и редактированием фото- и видеоматериалов.

Seagate обладает проверенным и при этом гибким и дружественным подходом к партнерам и может похвастаться хорошо организованной, структурированной канальной программой. Компания ASBIS является эксклюзивным дистрибутором Seagate Storage. В Казахстане линейка СХД Seagate доступна системным интеграторам, поставщикам облачных услуг и дата-центрам у АСБИС Казахстан, e-mail Storage@asbis.kz. Квалифицированная команда технических специалистов и менеджеров по продажам и маркетингу АСБИС Казахстан всегда готова помочь заказчикам в выборе оптимального решения, а также в обеспечении первого уровня поддержки.