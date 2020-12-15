Решения Axis для интеллектуальных транспортных систем и систем управления дорожным движением Казахстана

Автомобильные дороги в каждой стране похожи на артерии, обеспечивающие непрерывное передвижение людей и грузов.

Дороги ведут людей в новые города и страны, к друзьям и близким, в новые проекты, к новым открытиям, а в Казахстане еще и к горным вершинам.

Протяженность автомобильных дорог Казахстана порядка 100 000 км, из них порядка 25 000 км являются дорогами республиканского и международного значения с 5 международными маршрутами, которые соединяют Европу и Азию. В Казахстане функционируют 4 платные автомобильные дороги: Нур-Султан—Щучинск, Нур-Султан—Темиртау, Алматы—Капшагай и Алматы—Хоргос. Количество платных дорог в Казахстане будет расти. Национальным оператором автомобильных дорог Казахстана является компания «КазАвтоЖол».

По информации от Министерства индустрии и инфраструктурного развития, в 2019 году на транзитных перевозках Казахстан заработал порядка 1,2 млрд долларов, а доходы от платных дорог составили 5,4 млрд тенге. По прогнозам, в 2022 году доход от платных дорог должен составить 25,6 млрд тенге, а в 2025 году — порядка 60 млрд тенге.

По оценке дорожных экспертов, главной текущей проблемой автомобильных дорог Казахстана является потеря несущей способности дорожного полотна из-за большой интенсивности перевозки тяжелых и сверхтяжелых грузов. Чтобы автомобильные дороги Казахстана стабильно приносили прибыль, важно решить вопрос с контролем износа и допустимыми нагрузками на дорожное полотно, организовать эффективную систему управления дорожного движения, контролировать нарушение правил дорожного движения, минимизировать количество дорожно-транспортных происшествий и обеспечить максимально возможную пропускную способность дорог в зависимости от их типа, сезона и погодных условий.

Роль сетевых камер для ИТС, АСУДД и фотовидеофиксации ПДД

Комплекс решений, отвечающий за контроль и управление дорожным движением на автомагистралях и автомобильных дорогах, называется ИТС (Intelligent Transportation System или Интеллектуальная Транспортная Система). Комплекс решений, отвечающий за управление транспортом и трафиком, в том числе в городах, называется АСУДД (Автоматизированная Система Управления Дорожным Движением или Traffic Management System). АСУДД является частью ИТС. Для контроля за нарушениями правил дорожного движения и выписки штрафов нарушителям используют комплексы фотовидеофиксации.

Одним из важных элементов ИТС, АСУДД, а также комплексов фотовидеофиксации ПДД являются сетевые или IP камеры, которые позволяют операторам визуально быстро и наглядно оценить обстановку на дорогах и принять оперативное решение. Информация от камер и других подсистем ИТС и АСУДД выводится в центры управления дорожным движением (Traffic Management Center), являющихся важным элементом Умного города.



Traffic Management Center в Emergency Response Center 112. Тбилиси, Грузия

Источники прибыли и потерь в ИТС, АСУДД и фотовидеофиксации ПДД

Проекты по видеонаблюдению в транспортной сфере — это жесткий стресс-тест для сетевых камер, их производителей и системных интеграторов. Эксплуатация сетевых камер в условиях постоянной вибрации, воздействия электромагнитных помех, пыли, осадков, тумана, выпадения конденсата, широкого температурного диапазона и постоянного риска вандализма уже через несколько месяцев эксплуатации камер показывают реальное лицо производителя.

Заказчику в транспортных проектах важна каждая секунда, поскольку с транспортом связана скорость. Город не может ждать сутки ремонта светофора на перекрестке, поезда и самолеты должны отправляться по расписанию, а за нарушение ПДД водитель транспортного средства в течение нескольких часов должен получить штраф. Каждая секунда в транспортной сфере помогает заказчику либо сохранить полный контроль за ситуацией (что позволяет увеличивать прибыль) либо приносит финансовые потери от незафиксированных инцидентов.

Обеспечение работоспособности 24/7/365, гарантия и техническое обслуживание проданного решения — задача интегратора АСУДД и ИТС. Любой сбой в работе системы фотовидеофиксации ПДД, АСУДД или ИТС интегратор должен устранить в течение нескольких часов в независимости от того, где находятся камеры — в столице или на границе.

Если камеры создают проблему — это всегда приводит к прямым убыткам интегратора, поскольку нужно держать увеличенный штат людей и постоянно иметь запасной комплект камер. Если у ИТС, АСУДД или фотовидеофиксации ПДД есть оператор, то любой сбой в системе — это недополученная прибыль и увеличение сроков окупаемости проданного решения.

Примеры успешных проектов Axis в транспортной сфере

С момента выпуска первой в мире сетевой камеры в 1996 году и первой в мире специализированной сетевой камеры для транспорта в 2010 году шведская компания Axis Communications накопила огромную экспертизу в решениях по безопасным городам, аэропортам, вокзалам и морским портам, решениям для общественного транспорта и логистических операторов, а также проектам по управлению дорожным движением, реализовав сотни тысяч успешных проектов.

Собственный мощный процессор ARTPEC и фирменные технологии позволяют Axis достичь бескомпромиссного качества изображения, благодаря которому заказчики могут успешно решить свои задачи в транспортной сфере.

Инженеры компании Axis создали сетевые камеры с большим запасом ресурса эксплуатации и хотя официальная гарантия на продукцию Axis составляет 5 лет, многие заказчики эксплуатируют решения Axis семь, десять и более лет без единого ремонта или замены по причине выхода камер из строя.

Axis продумали свои решения до мелочей для любых условий эксплуатации, помогая интеграторам даже в условии улицы обеспечить герметичность ввода кабелей в камеры благодаря специальным решениям для монтажа коммутационного оборудования, а также удобным кронштейнам и аксессуарам для крепления камер на любую поверхность. Интеграторы высоко ценят функционал и надежность, удобство монтажа и обслуживания камер Axis.



Камеры Axis в проекте КАД Санкт-Петербурга, Россия

Примеры проектов Axis в транспортной сфере:

— Мадрид, автобусы 6 000 камер

— Москва, метро 3 000 камер и видеокодеров

— Санкт-Петербург, метро 6000+ камер

— Осло, поезда 3 000 камер

— Прага, автобусы 3 500 камер

— Стокгольм, метро и автобусы 15 000 камер

— Сидней, поезда 7 000 камер

— Цюрих, поезда 5 000 камер

— Аэропорты Шереметьево, Москва

— Аэропорты Сиднея, Мюнхена, Кракова, Ташкента

— Железнодорожные вокзалы Мальмо, Стокгольма

— и многие другие.



Камеры Axis в метро Санкт-Петербурга, Россия

Примеры решений Axis для ИТС, АСУДД и комплексов фотовидеофиксации ПДД:

— Интеллектуальные перекрестки Казахстана

— Умные дороги России

— Кольцевая автомобильная дорога Санкт-Петербурга

— Фотовидеофиксация нарушений ПДД на дорогах Ямала

— Комплекс видеонаблюдения ГИБДД в Свердловской области

— Платные дороги Беларуси

— и еще сотни проектов.



Камеры Axis в проекте Интеллектуальные перекрестки Казахстана

Решения Axis для ИТС, АСУДД и фотовидеофиксации ПДД в Казахстане

Шведская компания Axis Communications предлагает своим заказчикам более 50 моделей сетевых камер для решения задач ИТС, АСУДД и и фотовидеофиксации ПДД.

Сетевые камеры Axis бесперебойно работают при экстремально высоких и низких температурах, выдерживают резкие перепады температур и выпадение конденсата, что подтверждено на практике множеством реализованных транспортных проектов в Казахстане: автомагистраль Алматы—Хоргос и МЦПС Хоргос, интеллектуальные перекрестки Нур-Султана, интеллектуальные дороги Кызылорды и другие.

Фирменные технологии Axis позволяют заказчикам гарантированно получить качественное изображение днем, ночью, на рассвете и в сумерках, в ясную и пасмурную погоду.

Светочувствительная матрица и технология Axis Lightfinder позволяет камерам видеть в цвете объекты в условиях очень низкого освещения (для человеческого глаза это полная темнота), обеспечивая при этом четкое изображение, отсутствие шумов и низкий поток от камеры, что критически важно для удаленных объектов, где ограничена полоса пропускания канала. Фирменная технология широкого динамического диапазона WDR Forensic Capture обеспечивает качественное изображение даже в условиях сильных встречных засветок (от автомобильных фар, от восходящего солнца и т. п.). Применение моделей AXIS Q1615-E или AXIS Q6215-LE, например, позволит полностью контролировать ситуацию на объекте.

Встроенный в камеры гироскоп и технологии электронной стабилизации изображения EIS позволяют нивелировать колебания, вибрации и даже ураганный ветер, обеспечивая стабильное и чистое изображение. EIS дает свободу интегратору в выборе точек установки камер Axis, например, на большой высоте на опорах над проезжей частью или железнодорожным полотном, где постоянно присутствуют вибрации.

Технология Axis OptimizedIR обеспечивает эффективную работу адаптивной инфракрасной подсветки на различном расстоянии движущихся объектов от камер, обеспечивая четкое изображение объекта (человека или машины) без пересвета. Благодаря этой технологии камера AXIS Q1700-LE может распознавать номера автомобилей на автомагистралях на скорости до 130 км/ч и дальностью до 100 метров.

Мощности и кибер защищенность фирменного процессора ARTPEC, а также ACAP (AXIS Camera Application Platform, открытая платформа для разработки приложений) позволяют установить и использовать видеоаналитику, которая поддерживается как своим программным обеспечением Axis Camera Station, так и большинством VMS (Video Management System, программное обеспечение для управления видеонаблюдением), востребованных в проектах.

Накопленный Axis опыт позволяет предложить заказчикам и интеграторам решение любого масштаба — от интеллектуальной парковки, до построения ИТС в масштабах целой страны, предложив не только камеры, но и решение под ключ совместно с технологическими партнерами. Лучший способ познакомиться с возможностями и качеством камер и решений Axis — это провести тестирование или пилотный проект в реальных условиях объекта.

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