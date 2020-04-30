Решения Citrix для бесперебойной удаленной работы

Нарушения в работе бизнеса обходятся довольно дорого. Citrix предлагает различные продукты, которые помогут обеспечить непрерывную и безопасную работу бизнеса.

Каждая компания сталкивается с разного рода крупными или мелкими перебоями в работе — от запланированных событий, таких как техобслуживание ИТ-инфраструктуры или переезд в другой офис, до ожидаемых чрезвычайных ситуаций — ураганы, эпидемии — и даже внезапных бедствий, например, землетрясения, теракты и пожары. Даже относительно небольшое происшествие, такое как авария электроснабжения, может иметь серьезные последствия.

Нарушения в работе бизнеса, запланированные или непредвиденные, с которыми вы не можете успешно справиться, обходятся довольно дорого. Потеря прибыли, упущенная возможность сбыта и несоблюдение соглашений об уровне обслуживания могут иметь губительные последствия для ваших финансов.

Восстановление ИТ-структуры после перебоя в работе может оказаться сложным и времяемким процессом:

— Восстановление работы центра обработки данных, восстановление утраченных данных;

— Замена утраченных или недоступных устройств и проверка каждого из них на совместимость с необходимым для пользователя ПО;

— Установка и настройка приложений;

— Разработка новых способов работы и обучение им пользователей, от методов альтернативного доступа к сети до обходных решений для приложений, доступ к которым утрачен;

— Выполнение всех вышеперечисленных задач в аварийных условиях.

Непрерывность работы центра обработки данных обеспечивает оперативность осуществления ИТ-операций, но что, если сотрудники не имеют доступа ни к своему рабочему месту, ни к рабочим устройствам или системам? Вот что говорит Стэн Блэк Главный директор по обеспечению информационной безопасности Citrix: «Всесторонняя и эффективная программа обеспечения непрерывности бизнес-процесса должна охватывать не только центра обработки данных, но и сотрудников. Проще говоря, если сотрудники не могут работать, бизнес не может функционировать».

В Citrix такая технология обеспечения безопасного цифрового рабочего места позволяет сотрудникам иметь доступ к приложениям и данным и при выполнении обычных операций, и во время чрезвычайных ситуаций с помощью любого устройства, сети или облака.

Безопасное цифровое рабочее место Citrix помогает организациям обеспечивать непрерывность операций при сбоях в работе. Лидирующие в отрасли решения Citrix для организации рабочего места предоставляют ИТ-специалистам возможность безопасно доставлять все приложения (Windows-, веб-, SaaS- и мобильные), а также данные и сервисы с любого устройства в любой сети или облаке.

Виртуализация десктопов и приложений Windows на платформе Citrix Virtual Apps and Desktops позволяет ИТ-отделу. Преобразовывать приложения и целые десктопы Windows в услуги по запросу, безопасно доставляемые на цифровые рабочие места на любое устройство в любом месте. Поскольку управление приложениями и данными осуществляется внутри центра обработки данных или облака, ИТ-отдел централизованно обеспечивает защиту данных, соответствие стандартам, управление доступом и администрирование пользователей на личных, арендованных или новых устройствах так же легко, как на корпоративных оконечных устройствах, и в той же самой унифицированной среде.

Мобильные устройства могут играть чрезвычайно важную роль в том, чтобы пользователи оставались на связи с предприятием вовремя перебоя в работе. Управление мобильностью предприятия на основе Citrix Mobile Management дает возможность контроля использования и управления приложениями, данными и устройствами на основе уникальных идентификаторов, а также возможность автоматической отмены контроля использования учетных записей и выборочного удаления данных на любых устройствах, которые использовались для обеспечения непрерывности бизнес-процесса во время чрезвычайной ситуации. Бизнес-приложения и данные, разработанные как ИТ-отделом, так и сторонними лицами, а также корпоративные приложения для повышения мобильной производительности находятся в хранилище, отделенном от личных приложений и данных на устройстве.

Citrix Content Collaborations предоставляет пользователям, командам и клиентам возможность синхронизации и безопасного обмена файлами в любом месте и на любом устройстве. Такой рутинный процесс документооборота, как процесс утверждения, можно автоматизировать для обеспечения непрерывности бизнес-процессов даже в непривычных обстоятельствах.

Гибкие возможности хранения, управление на основе политик, составление отчетов, шифрование данных, дистанционное управление правами на доступ к данным (IRM) и предотвращение потери данных (DLP) позволяют сохранять высокую степень защиты бизнес-данных при сбоях в работе.

Благодаря Citrix ADC и Citrix SD-WAN переключение центров обработки данных при отказе проходит незаметно для пользователей. Если основной центр обработки данных выходит из строя, Citrix ADC обеспечивает автоматическое и прозрачное перенаправление пользователей в резервный центр, в то же время продолжая осуществлять балансировку нагрузки и глобальную балансировку нагрузки. Кроме того, с помощью Citrix ADC организации, использующие облако общего пользования в качестве резерва, могут управлять подобной внешней инфраструктурой так же, как если бы это был их собственный резервный центр обработки данных. Citrix SD-WAN позволяет ИТ-отделу соединять и ускорять приложения, а также оптимизировать потребление пропускной способности сторонних общественных облачных и частных сетей и обеспечивает мониторинг производительности приложений для оптимизации работы пользователей в любом сценарии.

Решения Citrix позволяют ИТ-отделам гарантировать доступность ресурсов центра обработки данных. Citrix Hypervisor является лидирующей в своей отрасли платформой для экономически эффективной виртуализации облака, серверов и десктопов, предоставляющее средства для управления сквозным комплексным восстановлением после чрезвычайной ситуации, включая динамическую миграцию для перераспределения нагрузки с одного физического сервера на другой, а также высокую автоматическую доступность, перераспределяющую виртуальные машины с отказавшего сервера на другие физические серверы и перезапускающую их для защиты критически важной нагрузки от локальных событий.

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