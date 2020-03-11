Асет Турысов, НИТ: eGov Mobile – это ЦОН в кармане

Интервью с председателем правления АО «НИТ» о развитии мобильного приложения Электронного правительства.

— Асет, расскажите, пожалуйста, подробнее о мобильном приложении «Электронного правительства» — eGov Mobile. В чем его основные плюсы?

— Как вы знаете, по поручению Аскара Жумагалиева, Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, 2 октября 2019 года нами было запущено обновленное приложение eGov Mobile. В обновленной версии был полностью изменен дизайн, улучшен пользовательский интерфейс, расширен функционал, а главное, был упрощен процесс получения услуг и сервисов. Также значительно упрощен процесс использования ЭЦП — eGov Mobile позволяет привязать имеющуюся ЭЦП к 4-значному PIN-коду и встроенной биометрии мобильного устройства (Face ID, Touch ID). Если ЭЦП нет, то подать заявку на ее выпуск можно напрямую с eGov Mobile. Но один раз сходить в ЦОН, для подтверждения личности, все-таки нужно.

Что касается внутреннего наполнения приложения, то на главной странице представлены краткие инструкции для пользователя по работе с приложением. Инструкции выполнены в виде историй, знакомых пользователям по социальным сетям.

В разделе «Популярные услуги» выведены наиболее востребованные справки. Кроме того, в приложении очень много новых и полезных сервисов, таких как «Цифровые документы», где хранятся личные электронные документы пользователя, «Электронная биржа труда» — сервис, который может помочь при трудоустройстве, и наконец «Паспорт здоровья» — в нем хранятся все медецинские данные гражданина от прикрепления к медицинской организации до результатов лабораторных исследований.

— Сколько видов услуг можно получить с помощью этого приложения?

— На данный момент в eGov Mobile реализовано 58 услуг и сервисов, количество которых будет планомерно увеличиваться.

— Какими приоритетными задачами вы руководствовались при усовершенствовании приложения?

— Приоритетом для нас является, в первую очередь, доступность и удобство использования приложения. Мы берем за основу концепцию «ЦОН в кармане» и хотим, чтобы казахстанцы могли получать услуги «в один клик» с помощью своего смартфона.

— С появлением чат-ботов в социальных сетях процеcc получения госуслуг стал еще более удобным и простым. Как пользователи отреагировали на возможность получения услуг посредством чат-ботов и сколько в среднем запросов обрабатывается в сутки? В большинстве случаев жители (особенно сельские) еще не знают, как ими пользоваться. Ведется ли работа по разъяснению принципов пользования чат-ботами?

— В сентябре 2019 года мы запустили чат-боты в тестовом режиме и получили резкое увеличение подписчиков и положительных отзывов от пользователей. Сегодня число пользователей чат-ботов в соцсетях достигло 580 тысяч.

Со дня запуска чат-бот обработал более 3 млн запросов и оказал порядка 2 млн услуг, таких как проверка наличия административных штрафов, предоставление сведений об отсутствии или наличии недвижимости, налоговой задолженности и др. В среднем это более 16 тысяч услуг в сутки. И это только начало!

По поводу популяризации чат-ботов среди казахстанцев. Так как основную массу пользователей соцсетей составляет, все-таки, молодежь, мы делаем упор на продвижение через наши аккаунты в соцсетях. Для этого мы стараемся создавать максимально информативный и понятный контент для самого разного пользователя, будь то посты, вайны или видеоролики с пошаговой инструкцией.

— Расскажите, пожалуйста, подробнее какой принцип работы чат-ботов в сетях Вконтакте и Facebook.

— Чат-бот — это автоматизированный виртуальный помощник, который позволяет в режиме 24/7 получать госуслуги, а также оказывать пользователям консультации по наиболее востребованным услугам посредством популярных мессенджеров Facebook, Telegram и Vkontakte.

Чат-бот интегрирован с порталом Электронного правительства и имеет доступ к его базам данных.

Для того чтобы воспользоваться ботом в Telegram, необходимо найти в строке поиска «EgovKzBot2.0» и задать интересующий вопрос.

А в приложениях Facebook и Vkontakte необходимо зайти на официальную страницу портала eGov.kz и начать диалог.

— Если необходимой пользователю информации нет в базе, где он может получить ответ на свой запрос?

— Если чат-бот не найдет нужного ответа на вопрос пользователя, он имеет возможность соединить его с оператором, который, в свою очередь, сделает все возможное, чтобы помочь пользователю.

— Можно ли сказать, что обновляя мобильное приложение и создавая дополнительные площадки для предоставления госуслуг, вы сокращаете количество очередей в ЦОНах?

— Конечно, одной из наших целей является полный перевод всех госуслуг в онлайн-формат. Казахстанцам не придется стоять в очередях и тратить свое время, если все услуги будут доступны на смартфоне или их можно будет получать любым другим удобным способом, не выходя из дома. К тому же, сейчас проводится активная работа по интеграции баз данных госорганов. Это поможет нам внедрить как можно больше онлайн-услуг, на примере адресной справки.