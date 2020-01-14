Смарт-часы для здоровья и наушники премиум-класса от Huawei

Делимся в нашем обзоре впечатлениями от использования двух гаджетов — Watch GT 2 и FreeBuds 3.

К нам на обзор попало сразу два интересных девайса от компании Huawei: беспроводные наушники FreeBuds 3 и умные часы для спорта Watch GT 2. Спустя несколько дней активного использования двух гаджетов одновременно, я могу рассказать о своих впечатлениях и о том, какие «плюшки» мне особенно понравились и оказались полезными. Разберем по порядку.

Huawei FreeBuds 3: кардинальное обновление

Новое поколение наушников FreeBuds 3 — это девайс не только для практического использования, но и для наслаждения. Впервые Huawei выкатили продукт аудио-направления, нацеленный на премиальный сегмент рынка.

Внешний вид

Первое, что мы видим в аккуратной красивой коробке — круглый глянцевый белый футляр 6х2 см. Не могу отметить его компактность, — в миниатюрный карман женской рубашки он не поместится, но в целом, сделан добротно. Зарядка производится через USB-кабель Type C а также беспроводным способом. В последнем варианте на зарядку кейса и наушников потребуется больше времени. Индикатором полной батареи является зеленая лампочка рядом с разъемом. Одного заряда в наушниках хватает на полные 4 часа использования, а суммарно, при подзарядке от чехла, время воспроизведения составляет 20 часов.

Технические возможности

Чип однокристального процессора Kirin A1 поддерживает новейший кодек Hi-Res Wireless Audio со скоростью битрейта до 2.3 Мбит/с, что позволяет снизить электропотребление на 50%, сократить задержку сигнала на 30% и защитить от шума ветра на скорости до 20 км/ч. Звук добирается от мобильного устройства до наушников всего за 190 мс. Для передачи низких частот и насыщенного звучания басов каждый наушник оснащен особой трубкой.

Сертификация гаджета по IPX4 гарантирует защиту от брызг разного направления. Это совсем не значит, что можно нырять с ними в океан или принимать душ, но случайные бытовые капли или гуляние под дождем FreeBuds 3 точно переживут.

Работа микрофона

Наушники FreeBuds 3 имеют стебли, на торцах которых находятся «разговорные» микрофоны, обрамленные серебристой рамкой. Хорошо срабатывает система шумоподавления, и во время разговора слышно только ваш голос, без трескания и посторонних шумов. В устройство встроен датчик костной проводимости, благодаря чему наушники улавливают сигнал по костной вибрации. Конструкция пространства, где спрятан микрофон, сделана таким образом, чтобы туда попадало минимум ветра. Поездка на велосипеде с музыкой не откликнется дискомфортом на другой стороне «провода» во время беседы.

Совет: храните наушники в футляре, если вы их не используете. Иначе, из-за легкости устройств, есть шанс их задеть и где-то потерять.

Если обобщить все свои наблюдения относительно FreeBuds 3, то серьезных минусов в использовании я не заметила. По качеству звучания сложно отличить эти наушники от девайсов всемирно известных брендов. Я не знаю как они себя проявят спустя длительное время активной эксплуатации, но сейчас я могу смело сказать, что это крутая альтернатива всем современным беспроводным аудиоустройствам.

Синхронизация с другими гаджетами

На боковой стороне кейса находится функциональная еле заметная кнопка, которая служит базовой станцией для связи со смартфоном. С ее же помощью активируется функция Bluetooth. Синхронизация происходит мгновенно не только со смартфоном, но и с умными часами. Для проверки связи я использовала часы Huawei Watch GT 2. Качество звучания пары «часы-наушники» во время прослушивания музыки ничем не отличается от пары «телефон-наушники». Впрочем, смарт-часы Watch GT 2 заслуживают отдельного внимания…

Умный компаньон в сфере здоровья: часы Huawei WATCH GT 2

Недавно компания Huawei запустила в продажу новое поколение смарт-часов WATCH GT 2. Предыдущая версия часов обладала меньшим функционалом, поэтому сразу отмечу все новшества и технические возможности второй версии. Watch GT 2 — это качественно собранный стильный аксессуар, который выглядит как обычные аналоговые часы и таит в себе массу полезностей.

Внешний вид и упаковка

Часы поставляются в черной квадратной коробке с золотыми надписями и изображением часов посередине. Правда, без выделительной обводки фон съедает все контуры часов — на первый взгляд не разобрать, что именно изображено на упаковке.

Внутри бокса — часы с черным силиконовым стандартным ремешком шириной 22 мм, твердая подушечка для поддержания формы часов, белая круглая док-станция для зарядки устройства, белый USB-кабель Type C, три наклейки со штрих-кодом и два мануала с инструкцией на разных языках.

В выключенном состоянии черный безрамочный экран, тонкие, едва заметные цифры по кругу и строгий ремешок делают внешний вид гаджета весьма минималистичным. А это значит, что в сочетаниях с одеждой можно не ограничиваться только спортивным стилем.

Как использовать?

Производитель представил несколько версий часов WATCH GT 2, в том числе Classic и Sport на 46 мм и 42 мм. Нам досталась Sport-версия 46 мм.

После того как убедились, что часы заряжены, скачиваем приложение Huawei Health. Если батарея на нуле, то нужно совместить порт для зарядки с магнитами на задней панели часов. На экране сразу появится уровень заряда батареи. На передней панели Watch GT 2 расположен сенсорный экран, а на задней — пульсометр и порты для зарядки.

В инструкции есть рекомендация проверять порты на наличие постороннего мусора.

Управление на боковой панели сделано для максимального удобства использования. Две главные кнопки расположены с одной стороны и запомнить, за что отвечает каждая из них, не составит труда. За всё главное меню, включение/выключение отвечает боковая верхняя кнопка, а за спортивные тренировки — нижняя. Долгое удерживание верхней кнопки выключит часы, а короткое нажатие активирует меню. Повторное нажатие при включенном дисплее вызовет раздел приложений.

Нижняя кнопка, кроме спортивных приложений, отвечает за блокировку и разблокировку экрана.

На сенсорном экране работают тапы и свайпы, что дает возможность быстро перемещаться по внутреннему меню.

Свайпы вверх и вниз позволяют просматривать список приложений, также при свайпе вверх разворачивается дополнительная информация, а при свайпе вниз открывается шторка уведомлений как на смартфонах.

Синхронизация с телефоном

Для этого нужно открыть на смартфоне приложение Huawei Health. Выбираем категорию гаджетов «Умные часы», ищем свою модель, затем нажимаем на «плюсик» в правом верхнем углу экрана. В списке обнаруженных Bluetooth-устройств выбираем свои часы, жмем кнопку «Сопрячь» и завершаем процедуру подключения, не забывая предоставить все разрешения.

Здесь случился конфуз. Мой телефон разрядился, и я принялась изучать локальные настройки часов без сопряжения. А когда попыталась связать гаджеты — ничего не вышло. Телефон просто не видел новое устройство. После нескольких перезагрузок двух гаджетов решила сбросить все настройки в Watch GT 2 — и, вуаля! С запуском системы заново, синхронизация состоялась! Отсюда совет: соединяйте устройство с Huawei Health сразу после включения.

Далее, нужно заполнить анкету о своем физическом состоянии и выбрать тренировку, задать цель. «Упаковка» смарт-тренировок содержит в себе: велотренажер, езду на велосипеде, плавание в бассейне, триатлон, плавание в водоеме, бег на улице, беговую дорожку, ходьбу на улице, кроссовый бег, подъем, эллипс и гребной тренажер. Есть возможность настроить индивидуальную тренировку с целью сжигания определенного числа калорий или ограничения по времени.

Звонки и музыка

Списка контактов в часах нет, поэтому совершать звонки возможно только тому, кому вы уже звонили и тому, кто звонил вам. Или можно настроить контакты в пункте «Избранное». Доступ к вашей телефонной книге часы имеют только во время совершаемого звонка.

Собственный накопитель в Huawei Watch GT 2, свободной емкостью 2 Гб (общий объем памяти 4 Гб) позволяет скачать любимые треки и наслаждаться музыкой, слушать аудиокниги. Что меня немного смутило, так это торможение во время регулировки громкости звука и не слишком быстрая реакция перелистывания пунктов меню в целом.

Мои впечатления относительно совершенствования серии смарт-часов линейки Watch GT довольно положительные. Много новых фишек. Прорыв в сфере коммуникаций и уведомлений. Яркий, разнообразный и удобный экран. И все же я верю, что для Huawei подобные новинки — это только начало большого пути к покорению технических вершин. Они нас еще удивят.