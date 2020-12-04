PROFIT Security Day 2020 04.12.2020 Фоторепортаж с онлайн-конференции по информационной безопасности PROFIT Security Day 2020. Свежие новости Прямой эфир: PROFIT Security Day 2017 PROFIT Security Day 2016: новая парадигма, облака и аутсорсинг — реалии ИБ кардинально меняются PROFIT Security Day 2015: современные угрозы — это больше не шутки PROFIT Healthcare Day — не пропустите! «Фоторепортажи» — новый раздел на сайте PROFIT Прямой эфир: PROFIT Security Day 2016 PROFIT Security Day 2015: современные угрозы — это больше не шутки PROFIT Healthcare Day — не пропустите! «Фоторепортажи» — новый раздел на сайте PROFIT Прямой эфир: PROFIT Security Day 2016 PROFIT Security Day 2018: клубок уже и не распутать «Фоторепортажи» — новый раздел на сайте PROFIT Больше новостей Статьи Гульнара Искакова, Республиканский центр электронного здравоохранения: мобильное приложение — это необходимая связь для удобства пациентов и врачей Марк Павлица, Axis: гибкость систем видеонаблюдения важна в условиях пандемии Михаил Евдокимов, Кселл: мы помогаем банкам конкурировать ID2: данные в чужие руки, незаконный доступ к ЭЦП и другое ЦОДы: тренды в мире и в Казахстане Антон Арнаутов: в выигрыше оказываются банки с наиболее продвинутыми дистанционными сервисами Гульнара Искакова, Республиканский центр электронного здравоохранения: мобильное приложение — это необходимая связь для удобства пациентов и врачей Марк Павлица, Axis: гибкость систем видеонаблюдения важна в условиях пандемии Михаил Евдокимов, Кселл: мы помогаем банкам конкурировать ID2: данные в чужие руки, незаконный доступ к ЭЦП и другое ЦОДы: тренды в мире и в Казахстане Антон Арнаутов: в выигрыше оказываются банки с наиболее продвинутыми дистанционными сервисами Больше статей